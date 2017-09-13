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В Москве идёт массовая эвакуация вокзалов, вузов и ТЦ

В Москве идет массовая эвакуация
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В Москве проходит массовая эвакуация людей из зданий вокзалов, вузов и торговых центров.
В частности сообщается об эвакуации Киевского, Казанского, Ленинградского, Ярославского вокзалов.
Также поступает информация об эвакуации крупных торговых центров, среди которых «Афимолл Сити», «Город», «Щёлково», «Метрополис», «Фестиваль», «Варшавский», ГУМ, «Кожевники» и других.
Кроме того, проходит эвакуация в следующих учебных заведениях: МГИМО, РЭУ имени Г. Плеханова, МГМУ им. Сеченова.
По данным источника ТАСС в экстренных службах, всего эвакуированы более 10 тысячи человек.
Кроме того, источник Интерфакса сообщает, что меры безопасности усилены в аэропорту Шереметьево.
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Интерфакс
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