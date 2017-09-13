В Москве идёт массовая эвакуация вокзалов, вузов и ТЦ

В Москве проходит массовая эвакуация людей из зданий вокзалов, вузов и торговых центров.



В частности сообщается об эвакуации Киевского, Казанского, Ленинградского, Ярославского вокзалов.





Также поступает информация об эвакуации крупных торговых центров, среди которых «Афимолл Сити», «Город», «Щёлково», «Метрополис», «Фестиваль», «Варшавский», ГУМ, «Кожевники» и других.



Кроме того, проходит эвакуация в следующих учебных заведениях: МГИМО , РЭУ имени Г. Плеханова, МГМУ им. Сеченова.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, всего эвакуированы более 10 тысячи человек.

