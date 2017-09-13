В Москве полиция проверяет анонимные сообщения о минировании трёх торговых центров и двух вокзалов. Речь идёт о ТЦ «Метрополис» на Ленинградском шоссе, ТЦ «Афимолл-сити», ТЦ «Город» на шоссе Энтузиастов и Казанском и Киевском вокзалах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.



Предположительно, звонки поступают из Украины . В большинстве случаев звонящий сообщает, что взрывное устройство заложено в кинотеатре, институте, торговом центре, школе, административном здании. Каждый раз полиция выезжает по адресу и эвакуирует посетителей. В общей сложности были эвакуированы 45 тысяч человек.