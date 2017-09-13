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В Москве "заминировали" ТЦ и вокзалы
В Москве полиция проверяет анонимные сообщения о минировании трёх торговых центров и двух вокзалов. Речь идёт о ТЦ «Метрополис» на Ленинградском шоссе, ТЦ «Афимолл-сити», ТЦ «Город» на шоссе Энтузиастов и Казанском и Киевском вокзалах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
С 10 сентября правоохранительные органы фиксируют аномальное количество анонимных звонков о «минировании» в Южно-Сахалинске, Магадане, Владивостоке, Перми, Калининграде, Красноярске. Только в Ставрополе полиция получила 42 сообщения о «бомбе».
Предположительно, звонки поступают из Украины. В большинстве случаев звонящий сообщает, что взрывное устройство заложено в кинотеатре, институте, торговом центре, школе, административном здании. Каждый раз полиция выезжает по адресу и эвакуирует посетителей. В общей сложности были эвакуированы 45 тысяч человек.
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