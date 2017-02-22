Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Главные события среды
Фото: Getty Images
В России созданы войска информационных операций
В России созданы Войска информационных операций. Об этом сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу, передаёт РИА Новости.
Верховный суд отменил приговор Дадину
Фото: dadin.info
Президиум Верховного суда отменил приговор активисту Ильдару Дадину, осужденному по статье за неоднократные нарушения на массовых акциях, передает Агентство «Москва».
Путин подписал закон о бессрочной приватизации жилья
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому бесплатная приватизация жилья для россиян становится бессрочной. Документ, одобренный Советом Федерации, опубликован на официальном портале правовой информации.
Минобороны отказалось от закупок Superjet в пользу Ан-148
Министерство обороны России отказалось от идеи замены старых пассажирских самолетов Ту-154 и Ту-134 современными ближнемагистральными Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Об этом сообщает в среду, 22 февраля, «Коммерсантъ» со ссылкой на замглавы ведомства по вооружениям Юрия Борисова.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ведомстве удивлены утечками в СМИ из расследования американской стороной смерти постпреда России при ООН Виталия Чуркина. Об этом сообщает РИА Новости.
Названо имя нового вице-премьера Крыма
Фото: РИА Новости
Новым крымским вице-премьером стал Борис Зимин, который ранее был гендиректором компании «Нортгаз», занимающейся добычей газа. Парламент Крыма согласовал кандидатуру Зимина на пост зампреда Совета министров республики.
Ночные страдания Порошенко. Журналист рассказал о "болезни" президента
Украинский журналист Юрий Бутусов рассказал, что президент страны Петра Порошенко страдает, когда читает публикации и комментарии в соцсети Facebook. Об этом сообщает «24 канал».
Совет Федерации Нортгаз МИД ООН Еще 1 тег
Юрий Бутусов Мария Захарова Петр Порошенко Владимир Путин Еще 4 тега
Оставить комментарий