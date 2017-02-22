Главные события среды

В России созданы войска информационных операций

В России созданы Войска информационных операций. Об этом сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу, передаёт РИА Новости.

Верховный суд отменил приговор Дадину

Фото: dadin.info

Президиум Верховного суда отменил приговор активисту Ильдару Дадину, осужденному по статье за неоднократные нарушения на массовых акциях, передает Агентство «Москва».

Путин подписал закон о бессрочной приватизации жилья

Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому бесплатная приватизация жилья для россиян становится бессрочной. Документ, одобренный Советом Федерации , опубликован на официальном портале правовой информации.

Минобороны отказалось от закупок Superjet в пользу Ан-148

Министерство обороны России отказалось от идеи замены старых пассажирских самолетов Ту-154 и Ту-134 современными ближнемагистральными Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Об этом сообщает в среду, 22 февраля, «Коммерсантъ» со ссылкой на замглавы ведомства по вооружениям Юрия Борисова

Захарова отчитала США за вбросы о смерти Чуркина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ведомстве удивлены утечками в СМИ из расследования американской стороной смерти постпреда России при ООН Виталия Чуркина. Об этом сообщает РИА Новости.

Названо имя нового вице-премьера Крыма

Новым крымским вице-премьером стал Борис Зимин , который ранее был гендиректором компании «Нортгаз» , занимающейся добычей газа. Парламент Крыма согласовал кандидатуру Зимина на пост зампреда Совета министров республики.

Ночные страдания Порошенко. Журналист рассказал о "болезни" президента