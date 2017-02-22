МИД удивили сообщения о расследовании смерти Чуркина

Как подчеркнула Захарова, «данная информация должна передаваться российской стороне, прежде всего, по официальным каналам». «Чтобы была информирована семья», - пояснила она.

Появление данных из расследования в прессе Захарова назвала «вбросами». По ее словам, в Москве рассчитывают, «что американская сторона будет полностью привержена взятым на себя обязательствам». Также представитель МИД заверила, что российские власти будут информировать журналистов об официально получаемой информации.

Ранее западные СМИ сообщили со ссылкой на судмедэкспертов, что для установления причин смерти дипломата нужны дополнительные анализы, на проведение которых может потребоваться несколько недель.

Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке 20 февраля на 65-м году жизни. По предварительной версии, причиной его смерти стал сердечный приступ.