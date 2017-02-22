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На Украине рассказали о страданиях Порошенко при чтении Facebook
Украинский журналист Юрий Бутусов рассказал, что президент страны Петра Порошенко страдает, когда читает публикации и комментарии в соцсети Facebook. Об этом сообщает «24 канал».
По словам Бутусова, у политиков на Украине, в том числе и у Порошенко, сложилось ошибочное представление об общественном мнении, основанное на Facebook. По мнению журналиста, руководство страны слишком запугано акциями протеста, потому что оценивает ситуацию по комментариям в соцсети.
«Для них общественное мнение – это когда Петр Алексеевич ночью заходит в Facebook и заставляет сам себя страдать. Читает комментарии о власти, о себе часами. Разборка постов, статусов. Такая же была болезнь у Авакова [Арсен Аваков, глава МВД Украины]. К сожалению, у многих наших политиков есть болезнь Facebook. Они представляют себе, что Facebook — это общественное мнение миллионной страны, а это не так», — пояснил Бутусов.
Одним из самых активных пользователей Facebook среди украинских политиков является Арсен Аваков. В ноябре прошлого года ему пришлось скрыть из хроники свой старый пост в Facebook, в котором он назвал маргиналом Дональда Трампа. Министр сделал это в тот же день, когда Трамп выиграл президентские выборы в США.
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