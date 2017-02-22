На Украине рассказали о страданиях Порошенко при чтении Facebook

По словам Бутусова, у политиков на Украине, в том числе и у Порошенко, сложилось ошибочное представление об общественном мнении, основанное на Facebook. По мнению журналиста, руководство страны слишком запугано акциями протеста, потому что оценивает ситуацию по комментариям в соцсети.

«Для них общественное мнение – это когда Петр Алексеевич ночью заходит в Facebook и заставляет сам себя страдать. Читает комментарии о власти, о себе часами. Разборка постов, статусов. Такая же была болезнь у Авакова [ Арсен Аваков , глава МВД Украины]. К сожалению, у многих наших политиков есть болезнь Facebook. Они представляют себе, что Facebook — это общественное мнение миллионной страны, а это не так», — пояснил Бутусов.