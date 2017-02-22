Названо имя нового вице-премьера Крыма

Парламент Крыма согласовал кандидатуру Зимина на пост зампреда Совета министров республики

Парламент Крыма согласовал кандидатуру Зимина на пост зампреда Совета министров республики. На сайте "Нортгаза" отмечается, что возраст управленца составляет 43 года.

Глава региона Сергей Аксенов подчеркнул, что Зимин ранее трудился в газовой сфере. Политик выразил уверенность, что новый вице-премьер поможет республике своей активной работой.

Ранее Аксенов отмечал, что Крым нуждается в человеке, который занялся бы курированием жилищно-коммунальной сферы и энергетики полуострова.