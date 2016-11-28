События 2016 года в фотографиях

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Авиакатастрофа Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai в Ростове-на-Дону. В течение двух часов, при сложных погодных условиях, экипаж предпринял две попытки захода на посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. После второй неудачной попытки, во время набора высоты, лайнер начал резкое снижение и на большой скорости рухнул на ВПП аэропорта, полностью разрушившись. Все находившиеся на его борту 62 человека (55 пассажиров и 7 членов экипажа) погибли