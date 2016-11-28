События 2016 года в фотографиях

Cобытия 2016 года в России и мире в фотографиях - в нашей фотогалерее
13:03 фоторепортаж
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Президентские выборы в США и победа Дональда Трампа
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В Колумбии потерпел крушение самолет, на борту которого находился 81 человек, в том числе 27 футболистов бразильского футбольного клуба «Шапекоэнсе». Шести футболистам удалось выжить. Причиной аварии стал недостаток горючего, сообщил начальник службы авиационной безопасности Колумбии Фрэди Бонилья
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Авиакатастрофа Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai в Ростове-на-Дону. В течение двух часов, при сложных погодных условиях, экипаж предпринял две попытки захода на посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. После второй неудачной попытки, во время набора высоты, лайнер начал резкое снижение и на большой скорости рухнул на ВПП аэропорта, полностью разрушившись. Все находившиеся на его борту 62 человека (55 пассажиров и 7 членов экипажа) погибли
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Теракты в Брюсселе 22 марта 2016 года. Взрывы произошли в брюссельском аэропорту и брюссельском метрополитене на станции «Малбек» . В результате атаки погибли 38 человек и были ранены более 340
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Арест министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева
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25 декабря 2016 года в Черном море потерпел катастрофу самолет Ту-154Б-2 223-го летного отряда Минобороны России. Самолет направлялся в сирийскую провинцию Латакия, на борту находились 93 человека — музыканты ансамбля имени Александрова, девять представителей прессы, шесть сопровождающих и восемь членов экипажа
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Допинг-скандал вокруг российского спорта. Дисквалификация теннисистки Марии Шараповой. Отстранение российских спортсменов от участия в Олимпийскиз играх в Бразилии из-за допингового скандала
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Война в Сирии
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Голливудская актриса Анджелина Джоли подала на развод с супругом Брэдом Питтом после десяти лет совместной жизни
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Brexit: выход Великобритании из Европейского союза
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Судебное разбирательство по делу Надежды Савченко и ее помилование указом президента РФ от 25 мая 2016 года
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8 июня 2016 года на Сямозере перевернулись 2 лодки и плот с детьми из летнего лагеря вблизи деревни Сяргилахта: 14 детей погибли
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18 сентября в России состоялся единый день голосования. Прошли выборы в Госдуму. В 39-ти субъектах РФ выбирали депутатов в местные парламенты, в 9-ти - глав регионов
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Олимпиада в Рио-де-Жанейро
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Землетрясение в Центральной Италии произошло 24 августа 2016 года. В результате стихийного бедствия погибли 295 человек
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В ночь на 16 июля группа военных предприняла попытку государственного переворота в Турции
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Открытие Проксимы Центавра b. Европейская организация астрономических исследований 24 августа подтвердила существование планеты Проксима Центавра b. Она вращается вокруг ближайшей к Земле звезды — красного карлика Проксима Центавра, на расстоянии 4,25 световых лет. Планета предположительно расположена в обитаемой зоне звезды — в условиях, максимальной приближенных к земным
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