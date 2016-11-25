Трагедия в Сочи: крушение Ту-154

Самолет Ту-154 пропал с радаров вскоре после вылета из Сочи в 05:40 мск. Через несколько часов фрагменты корпуса самолета спасатели обнаружили в 1,5 км от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров. На борту по уточненным данным находились 92 человека: военнослужащие, музыканты ансамбля имени Александрова, журналисты Первого канала и телеканала «Звезда». Артисты летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.