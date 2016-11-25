Трагедия в Сочи: крушение Ту-154

Самолет Ту-154 пропал с радаров вскоре после вылета из Сочи в 05:40 мск. Через несколько часов фрагменты корпуса самолета спасатели обнаружили в 1,5 км от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров. На борту по уточненным данным находились 92 человека: военнослужащие, музыканты ансамбля имени Александрова, журналисты Первого канала и телеканала «Звезда». Артисты летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.
17:08 фоторепортаж
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Вертолёт Ми-8, выполняющий поисково-спасательные работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154.
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Спасатели несут тело погибшего в крушении самолета Минобороны РФ Ту-154 у побережья Черного моря в Сочи.
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Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский возлагает цветы у здания Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова в Москве. Самолет Минобороны РФ Ту-154, на борту которого находились артисты ансамбля, потерпел крушение у побережья Черного моря в Сочи.
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Цветы у офиса международной общественной организации "Справедливая помощь" в память об Елизавете Глинке (Доктор Лиза), погибшей в авиакатастрофе Ту-154. Самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение у побережья Черного моря в Сочи.
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