Трагедия в Сочи: крушение Ту-154
Самолет Ту-154 пропал с радаров вскоре после вылета из Сочи в 05:40 мск. Через несколько часов фрагменты корпуса самолета спасатели обнаружили в 1,5 км от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров. На борту по уточненным данным находились 92 человека: военнослужащие, музыканты ансамбля имени Александрова, журналисты Первого канала и телеканала «Звезда». Артисты летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.
17:08 фоторепортаж
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