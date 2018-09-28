Не долетел: пассажирский Boeing упал в воду

Экипаж пассажирского «Боинга» промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы и приземлился на воду. Об этом сообщает Associated Press.

По данным информагентства, инцидент произошел на островах Трук в Микронезии. Пилоты по неизвестной пока причине не сумели приземлиться в пределах ВПП и сделали это за ее пределами — в лагуне.

«Боинг 737», совершавший рейс РХ73, принадлежит национальной авиакомпании Папуа — Новой Гвинеи Air Niugini.

Согласно сообщению перевозчика в соцсети «Фейсбук», на борту лайнера находились 35 пассажиров и 12 членов экипажа. Никто из них не пострадал.