Как жил самый богатый вор в законе 

20 августа 2020 года криминального авторитета Надира Салифова по прозвищу Лоту Гули застрелили в турецкой Анталье . Мотивом киллера стала месть за убийство главного конкурента Гули — вора в законе Ровшана Джаниева.

Как сообщает Lenta.ru, в момент нападения Надир Салифов сидел в номере спиной к двери и играл в карты. В комнате, помимо авторитета, были еще два человека, в том числе его охранник. Затем в номер вошел Хаган Зейналов (Хан Бакинский), который давно внедрился в окружение Гули и завоевал доверие авторитета. Он выстрелил Надиру Селифову в затылок и скрылся с места преступления.

Надир Салифов родился 28 августа 1972 года в грузинском городе Дманиси в многодетной азербайджанской семье. Позже он вернулся на родину в Азербайджан, где и начал свою преступную деятельность.

В 1995 году он был арестован в Баку за убийство, похищения людей и вымогательство. В заключении Салифов завоевал себе авторитет в криминальном мире, жил в комфортных условиях, пользовался мобильным телефоном и интернетом. В 2000 году он был «коронован» в воры в законе. Пользуясь привилегиями и покровительством очень влиятельного вора в законе Аслана Усояна , известного как Дед Хасан, Лоту Гули из тюрьмы руководил преступными группами, которые стали собирать «дань» с азербайджанских коммерсантов по всей России.

Освободившись из заключения в 2017 году, Салифов перебрался в Турцию. Пользуясь гибелью Деда Хасана и арестом Шакро-молодого, он стал одним из лидеров азербайджанской ОПГ и начал устанавливать своё господство в преступном мире.

В 2018-м Гули был депортирован из Турции, но впоследствии вернулся в страну нелегально.

В ноябре 2019 года Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Москве в отношении Салифова возбудило уголовное дело по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии.

По данным Ura.ru, Лоту Гули был самым богатым «вором», который вел свою деятельность на территории России. Его состояние оценивалось в миллиард долларов.