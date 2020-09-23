Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Как жил самый богатый вор в законе 

Александр Котлеткин 1 час назад
20 августа 2020 года криминального авторитета Надира Салифова по прозвищу Лоту Гули застрелили в турецкой Анталье. Мотивом киллера стала месть за убийство главного конкурента Гули — вора в законе Ровшана Джаниева.
Как сообщает Lenta.ru, в момент нападения Надир Салифов сидел в номере спиной к двери и играл в карты. В комнате, помимо авторитета, были еще два человека, в том числе его охранник. Затем в номер вошел Хаган Зейналов (Хан Бакинский), который давно внедрился в окружение Гули и завоевал доверие авторитета. Он выстрелил Надиру Селифову в затылок и скрылся с места преступления.
Надир Салифов родился 28 августа 1972 года в грузинском городе Дманиси в многодетной азербайджанской семье. Позже он вернулся на родину в Азербайджан, где и начал свою преступную деятельность.
В 1995 году он был арестован в Баку за убийство, похищения людей и вымогательство. В заключении Салифов завоевал себе авторитет в криминальном мире, жил в комфортных условиях, пользовался мобильным телефоном и интернетом. В 2000 году он был «коронован» в воры в законе. Пользуясь привилегиями и покровительством очень влиятельного вора в законе Аслана Усояна, известного как Дед Хасан, Лоту Гули из тюрьмы руководил преступными группами, которые стали собирать «дань» с азербайджанских коммерсантов по всей России.
Освободившись из заключения в 2017 году, Салифов перебрался в Турцию. Пользуясь гибелью Деда Хасана и арестом Шакро-молодого, он стал одним из лидеров азербайджанской ОПГ и начал устанавливать своё господство в преступном мире.
В 2018-м Гули был депортирован из Турции, но впоследствии вернулся в страну нелегально.
В ноябре 2019 года Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Москве в отношении Салифова возбудило уголовное дело по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии.
По данным Ura.ru, Лоту Гули был самым богатым «вором», который вел свою деятельность на территории России. Его состояние оценивалось в миллиард долларов.
Комментарии 9
Криминал , Фото , Надир Салифов , Аслан Усоян , СКР , Анталья , Дманиси
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Семчева не узнали на похоронах Борисова
Семчева не узнали на похоронах Борисова
Тайна землетрясения: Байкал превращается в океан
Тайна землетрясения: Байкал превращается в океан
Гордон о Корчевникове: «Мерзкий негодяй!»
Гордон о Корчевникове: «Мерзкий негодяй!»
Навальный отреагировал на заявление Путина
Навальный отреагировал на заявление Путина
Видео
Таксист поиграл в покер за рулем и попал на видео
00:45
Таксист поиграл в покер за рулем и попал на видео
Автомобиль проехал по пешеходной зоне в парке и попал на видео
00:28
Автомобиль проехал по пешеходной зоне в парке и попал на видео
Массовая драка курьеров Delivery Club в Петербурге попала на видео
00:27
Массовая драка курьеров Delivery Club в Петербурге попала на видео
Стюардесса помогла коллеге встать на руки посреди салона и попала на видео
00:11
Стюардесса помогла коллеге встать на руки посреди салона и попала на видео
Водители устроили драку на Можайском шоссе и попали на видео
00:36
Водители устроили драку на Можайском шоссе и попали на видео
Опубликован фрагмент видео инаугурации Лукашенко
00:55
Опубликован фрагмент видео инаугурации Лукашенко
В мире Политика
Отец Тесака заявил, что не верит в самоубийство сына
01:03
Отец Тесака заявил, что не верит в самоубийство сына
Происшествия
Зеки сбежали из колонии строгого режима, вырыв подкоп
00:32
Зеки сбежали из колонии строгого режима, вырыв подкоп
Происшествия
Уничтожение бронетехники «противника» морпехами попало на видео
00:56
Уничтожение бронетехники «противника» морпехами попало на видео
Армия Войска
В Японии сделали гигантского боевого робота из аниме
01:56
В Японии сделали гигантского боевого робота из аниме
Наука и техника Технологии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение