Легенда Медведковской и Ореховской ОПГ Алексей Шерстобитов (Леша Солдат) был приговорен к 23 годам колонии строгого режима за 12 убийств и покушений. Пока Шерстобитов сидит в тюрьме, активно набирает популярность зарегистрированный от его имени Instagram-аккаунт

Шерстобитов родился в Москве 31 января 1967 года в семье потомственного офицера. Он окончил Ленинградское высшее военное командное училище, после 1989 года был инспектором Отдела специальных перевозок МВД на Московской железной дороге. В 1992 году уволился из армии из-за тяжелого положения вооруженных сил.

Позже Шерстобитов устроился телохранителем и начал посещать спортивный зал «Бункер» в районе Медведково, где и познакомился с лидерами Медведковской ОПГ. Сначала Шерстобитову поручали обеспечивать безопасность нескольких торговых палаток, а затем «повысили» и отправили убивать конкурентов. Самой известной из его «работ» стало убийство Отари Квантришвили 5 апреля 1994 года.

Следователи узнали о существовании Шерстобитова только после арестов лидеров ОПГ в 2003 году. Члены банд и ранее говорили на допросах о неком Леше Солдате, но ни назвать его фамилию, ни описать внешность не могли. Следователи пришли к выводу, что Леша Солдат — мифический собирательный образ. Позже выяснилось, что Шерстобитов был мастером конспирации, использовал парики, фальшивые бороды и никогда не оставлял отпечатков пальцев.

Задержать Шерстобитова удалось только в начале 2006 года, когда следователи вышли на его девушку. Дома у него нашли несколько пистолетов и автоматом. Следователям удалось доказать, что Леша Солдат совершил 12 убийств и покушений. Шерстобитов признал вину, но попросил снисхождения. Он рассказал, что отказывался совершать наиболее кровавые преступления, спас жизнь одной предпринимательнице и после ухода из ОПГ стал штукатуром.

Шерстобитова приговорили к 23 годам в колонии строгого режима, оставив ему звание и орден «За личное мужество», полученный еще во время учебы.

С 2013 года бывший киллер выпустил более десяти книг, включая автобиографию «Ликвидация. Исповедь легендарного киллера» и мистический детектив «Демон на Явони».

У Шерстобитова есть группа «ВКонтакте», сайт и Instagram-аккаунт , на который подписались более пяти тысяч человек. Аккаунт закрыт, некоторые фото опубликовало издание Medialeaks . Там есть снимки из жизни до тюрьмы и из колонии, каждый из них сопровождается цитатой. Кроме того, Шерстобитов стал поэтом, его стихотворения публикуются на портале stihi.ru . Страницы в соцсетях ведут родные и друзья Леши Солдата.

В 2016 году Шерстобитов женился на 31-летней жительнице Санкт-Петербурга. В честь свадьбы они устроили в колонии фотосессию в образах гангстеров.