В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 69.42EUR 72.78
Войти в почту
5 часов назад

Как сейчас выглядит Мариуполь

Александр Котлеткин

21 апреля министр обороны Сергей Шойгу сообщил об освобождении Мариуполя. Тем не менее на заводе «Азовсталь» блокированными остаются более двух тысяч боевиков из батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России). Националисты также продолжают удерживать несколько сотен мирных жителей в катакомбах комбината.

1/16 Мариуполь. Городской пляж
Фото: ТАСС
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/16 Танк Т-34 на постаменте на фоне разрушенного дома
Фото: ТАСС
3/16 Мариуполь. Разбитые троллейбусы в депо
Фото: ТАСС
4/16 Мариуполь. Стела металлургического комбината имени Ильича
Фото: ТАСС
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/16 Мариуполь. Трамваи, разбитые во время обстрела
Фото: ТАСС
6/16 Очередь за водой на одной из улиц
Фото: ТАСС
7/16 Сгоревшая техника на улицах города
Фото: ТАСС
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
8/16 Стихийный рынок на одной из улиц
Фото: ТАСС
9/16 Мариуполь. Субботник у памятника сталевару Макару Мазаю
Фото: ТАСС
10/16 Мариуполь. Вид на порт
Фото: ТАСС
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
11/16 Местные жители на фоне домов, пострадавших в результате обстрелов
Фото: ТАСС
12/16 Жители города на стихийном рынке в Мариуполе
Фото: РИА Новости
13/16 Девочка играет во дворе жилого дома в Мариуполе
Фото: РИА Новости
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
14/16 Местные жители стоят в очереди за питьевой водой на одной из улиц в Мариуполе
Фото: РИА Новости
15/16 Местные жители кипятят воду на костре возле жилого дома в Мариуполе
Фото: РИА Новости
16/16 Ирина Григорьевна Чуприна с сыном Александром его супругой и детьми накрывают на стол во дворе жилого дома в Мариуполе
Фото: РИА Новости

Сейчас военнослужащие РФ совместно с сотрудниками ООН пытаются вывести с «Азовстали» гражданских по гуманитарным коридорам. Накануне украинская сторона сорвала режим тишины — боевики начали обстрел, подразделениям российской армии и ДНР пришлось подавлять их огневые позиции.

Несмотря на провокации националистов, в город постепенно возвращается мирная жизнь. В центре Мариуполя дети катаются на велосипедах, появляются стихийные рынки, проводится уборка территории. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сейчас выглядит второй по величине город в ДНР – в галерее «Рамблера»

Конфликты,Общество,Фото,Сергей Шойгу,ООН,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители