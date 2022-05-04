Как сейчас выглядит Мариуполь

21 апреля министр обороны Сергей Шойгу сообщил об освобождении Мариуполя. Тем не менее на заводе «Азовсталь» блокированными остаются более двух тысяч боевиков из батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России). Националисты также продолжают удерживать несколько сотен мирных жителей в катакомбах комбината.

Сейчас военнослужащие РФ совместно с сотрудниками ООН пытаются вывести с «Азовстали» гражданских по гуманитарным коридорам. Накануне украинская сторона сорвала режим тишины — боевики начали обстрел, подразделениям российской армии и ДНР пришлось подавлять их огневые позиции.

Несмотря на провокации националистов, в город постепенно возвращается мирная жизнь. В центре Мариуполя дети катаются на велосипедах, появляются стихийные рынки, проводится уборка территории. Об этом сообщает РИА Новости.