Как сейчас выглядит порт Мариуполя

С первых дней военной спецоперации России на Украине идут бои за Мариуполь. 7 марта город был полностью окружен российскими войсками и Народной милицией ДНР, началась его зачистка от ВСУ.

Большую часть Мариуполя удалось взять под контроль, столкновения противоборствующих сторон продолжаются в районе завода «Азовсталь» и, до недавнего времени, бои шли в порту города.