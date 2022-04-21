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9 часов назад

Как сейчас выглядит порт Мариуполя

Газета.Ru

С первых дней военной спецоперации России на Украине идут бои за Мариуполь. 7 марта город был полностью окружен российскими войсками и Народной милицией ДНР, началась его зачистка от ВСУ.

1/12 Буксирный катер «Петр Галактионов» и потопленный катер морской охраны в порту Мариуполя, 19 апреля 2022 года
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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2/12 Мариупольский морской торговый порт, 19 апреля 2022 года
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
3/12 Мариупольский морской торговый порт, 19 апреля 2022 года
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
4/12 Затонувшие катера морской охраны Государственной пограничной службы Украины неподалеку от морского порта в Мариуполе, 19 апреля 2022 года
Фото: Сергей Аверин/РИА «Новости»
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5/12 Буксирный катер «Петр Галактионов» и потопленный катер морской охраны в порту Мариуполя, 19 апреля 2022 года
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
6/12 Разрушенные здания неподалеку от морского порта в Мариуполе, 19 апреля 2022 года
Фото: Сергей Аверин/РИА «Новости»
7/12 Останки корабля в порту Мариуполя, 19 апреля 2022 года
Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»
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8/12 Мариупольский морской торговый порт, 19 апреля 2022 года
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
9/12 Потопленный катер морской охраны в порту Мариуполя, 19 апреля 2022 года
Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»
10/12 Портовые краны в порту Мариуполя, 19 апреля 2022 года
Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»
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11/12 Буксирный катер «Петр Галактионов» и потопленный катер морской охраны в порту Мариуполя, 19 апреля 2022 года
Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»
12/12 Въезд в зону таможенного контроля в порту Мариуполя, 19 апреля 2022 года
Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»

Большую часть Мариуполя удалось взять под контроль, столкновения противоборствующих сторон продолжаются в районе завода «Азовсталь» и, до недавнего времени, бои шли в порту города.

11 апреля представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил об освобождении порта на 80%. В тот же день глава республики Денис Пушилин сообщил, что силам ДНР удалось взять под контроль весь порт. Но в Минобороны России о полном освобождении заявили только 13 апреля.

Конфликты,Фото,Денис Пушилин,Эдуард Басурин,Минобороны России,
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