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4 часа назад

Как страны НАТО бомбили Югославию

Александр Котлеткин

24 марта 1999 года страны НАТО начали бомбардировки Югославии в рамках операции "Союзническая сила". Авиаудары альянса продолжались 78 дней. За это время, согласно сербским данным, от авиаударов погибли от 3,5 до 4 тысяч человек, ранения получили около 10 тысяч. Две трети из них были гражданские лица. В результате агрессии Запада были разрушены более 1,5 тыс. населенных пунктов, уничтожено или повреждено 40 тыс. жилых домов, 60 мостов, 30% всех школ. Об этом сообщает ТАСС.

1/15 24 марта 1999 года страны НАТО начали бомбардировки Югославии в рамках операции "Союзническая сила"
Фото: Reuters
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2/15 Авиаудары альянса продолжались 78 дней. За это время, согласно сербским данным, от авиаударов погибли от 3,5 до 4 тысяч человек, ранения получили около 10 тысяч. Две трети из них были гражданские лица
Фото: Reuters
3/15 В результате агрессии Запада были разрушены более 1,5 тыс. населенных пунктов, уничтожено или повреждено 40 тыс. жилых домов, 60 мостов, 30% всех школ
Фото: Reuters
4/15 Первые удары по Югославии начались вечером 24 марта и продолжались до 4 часов утра 25 марта
Фото: Reuters
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5/15 В операции "Союзническая сила" военные НАТО задействовали свыше тысячи самолетов
Фото: Reuters
6/15 За 78 дней авиация стран альянса совершила 38 тысяч боевых вылетов и нанесла по территории страны более 10 тысяч бомбовых ударов
Фото: Reuters
7/15 Подсчитано, что силы НАТО выпустили по Югославии 3 тысяч крылатых ракет и сбросили около 80 тысяч тонн бомб, в том числе кассетных и с обедненным ураном, общий вес которых составил 15 тонн
Фото: Reuters
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8/15 "Союзническая сила" завершилась 10 июня после подписания соглашения между Югославией и НАТО, согласно которому с территории Косова начался вывод югославских войск
Фото: Reuters
9/15 Через несколько дней после ухода югославской армии из Косова регион покинуло более 160 тысяч сербов и 24 тысяч цыган
Фото: ТАСС
10/15 Многие из оставшихся там жителей неалбанской национальности стали жертвами нападений, избиений, похищений и убийств со стороны косовских боевиков
Фото: ТАСС
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11/15 Натовская авиация в ходе ночного налета на Белград уничтожила штаб-квартиру правящей Социалистической партии Сербии (СПС). Бомба (или ракета) попала прямо в здание, насчитывающее свыше 20 этажей
Фото: ТАСС
12/15 Взрыв в ходе ночного налета второго моста через Дунай (на снимке) в городе Нови-Сад
Фото: ТАСС
13/15 Жительница города Чачак Раденко Пртенякович на развалинах своего дома после бомбардировки
Фото: ТАСС
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14/15 У разрушенной бомбой военной казармы в городе Крагуевац
Фото: ТАСС
15/15 Серб с плакатом, на котором президент США Б. Клинтон, госсекретарь М. Олбрайт и генсек НАТО Хавьер Солана ассоциируются с Гитлером и призываются к ответу за преступления, у воронки от взрыва бомбы, разрушившей казарму в городе Крагуевац
Фото: ТАСС

Первые удары по Югославии начались вечером 24 марта и продолжались до 4 часов утра 25 марта. В операции "Союзническая сила" военные НАТО задействовали свыше тысячи самолетов.

За 78 дней авиация стран альянса совершила 38 тысяч боевых вылетов и нанесла по территории страны более 10 тысяч бомбовых ударов.

Подсчитано, что силы НАТО выпустили по Югославии 3 тысяч крылатых ракет и сбросили около 80 тысяч тонн бомб, в том числе кассетных и с обедненным ураном, общий вес которых составил 15 тонн.

"Союзническая сила" завершилась 10 июня после подписания соглашения между Югославией и НАТО, согласно которому с территории Косова начался вывод югославских войск.

Через несколько дней после ухода югославской армии из Косова регион покинуло более 160 тысяч сербов и 24 тысяч цыган. Многие из оставшихся там жителей неалбанской национальности стали жертвами нападений, избиений, похищений и убийств со стороны косовских боевиков.

Конфликты,Фото,НАТО,
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