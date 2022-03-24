Как страны НАТО бомбили Югославию

24 марта 1999 года страны НАТО начали бомбардировки Югославии в рамках операции "Союзническая сила". Авиаудары альянса продолжались 78 дней. За это время, согласно сербским данным, от авиаударов погибли от 3,5 до 4 тысяч человек, ранения получили около 10 тысяч. Две трети из них были гражданские лица. В результате агрессии Запада были разрушены более 1,5 тыс. населенных пунктов, уничтожено или повреждено 40 тыс. жилых домов, 60 мостов, 30% всех школ. Об этом сообщает ТАСС.