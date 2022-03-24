Как страны НАТО бомбили Югославию

24 марта 1999 года страны НАТО начали бомбардировки Югославии в рамках операции "Союзническая сила". Авиаудары альянса продолжались 78 дней. За это время, согласно сербским данным, от авиаударов погибли от 3,5 до 4 тысяч человек, ранения получили около 10 тысяч. Две трети из них были гражданские лица. В результате агрессии Запада были разрушены более 1,5 тыс. населенных пунктов, уничтожено или повреждено 40 тыс. жилых домов, 60 мостов, 30% всех школ. Об этом сообщает ТАСС.
Первые удары по Югославии начались вечером 24 марта и продолжались до 4 часов утра 25 марта. В операции "Союзническая сила" военные НАТО задействовали свыше тысячи самолетов.
За 78 дней авиация стран альянса совершила 38 тысяч боевых вылетов и нанесла по территории страны более 10 тысяч бомбовых ударов.
Подсчитано, что силы НАТО выпустили по Югославии 3 тысяч крылатых ракет и сбросили около 80 тысяч тонн бомб, в том числе кассетных и с обедненным ураном, общий вес которых составил 15 тонн.
"Союзническая сила" завершилась 10 июня после подписания соглашения между Югославией и НАТО, согласно которому с территории Косова начался вывод югославских войск.
Через несколько дней после ухода югославской армии из Косова регион покинуло более 160 тысяч сербов и 24 тысяч цыган. Многие из оставшихся там жителей неалбанской национальности стали жертвами нападений, избиений, похищений и убийств со стороны косовских боевиков.