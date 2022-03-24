В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 96.05EUR 105.47
Войти в почту
7 часов назад

Что происходит в Мариуполе

Александр Котлеткин

На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем.

1/13 Разрушенные дома на пересечении бульвара Шевченко и улицы Куприна в Мариуполе. Бои подразделений Вооруженных сил России и бойцов Народной милиции ДНР против украинских националистов продолжаются в центре города
Фото: РИА Новости
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/13 Девушка с собакой в машине покидает Мариуполь
Фото: РИА Новости
3/13 Дом в Мариуполе, подвергшийся обстрелам из-за того, что оттуда стреляли украинские военные, прикрываясь местными жителями
Фото: РИА Новости
4/13 Жители покидают Мариуполь
Фото: РИА Новости
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/13 Боец Народной милиции ДНР у подбитого танка армии ДНР на улице Куприна в Мариуполе
Фото: РИА Новости
6/13 Люди везут мешки с картофелем в продуктовой тележке по одной из улиц в Жовтневом районе Мариуполя
Фото: РИА Новости
7/13 Житель Мариуполя получает у бойцов Народной милиции ДНР гуманитарную помощь, доставленную из России
Фото: РИА Новости
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
8/13 Жители Мариуполя у входа в подъезд
Фото: РИА Новости
9/13 Жители покидают Мариуполь
Фото: РИА Новости
10/13 Вид на окраину Мариуполя со стороны поселка Сартана
Фото: РИА Новости
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
11/13 Жители Мариуполя получают гуманитарную помощь, доставленную из России
Фото: РИА Новости
12/13 Жители Мариуполя везут бутылки с водой в тележках. На окраине остался открытым продуктовый склад, с которого люди массово выносят еду и воду
Фото: РИА Новости
13/13 Разрушенные здания на окраине Мариуполя
Фото: РИА Новости

7 марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, начались бои на окраинах населенного пункта. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости.

Украинские силовики несколько раз срывали эвакуацию мирного населения города. Несмотря на тяжелые бои, российским военнослужащим удалось вывезти из города около 82 тысяч человек и наладить поставки гуманитарной помощи населению в освобожденных районах Мариуполя.

Как сейчас выглядит второй по величине город ДНР - в галерее «Рамблера».

Конфликты,Фото,Александр Семенов,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители