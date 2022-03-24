Что происходит в Мариуполе

На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем.

7 марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, начались бои на окраинах населенного пункта. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости.

Украинские силовики несколько раз срывали эвакуацию мирного населения города. Несмотря на тяжелые бои, российским военнослужащим удалось вывезти из города около 82 тысяч человек и наладить поставки гуманитарной помощи населению в освобожденных районах Мариуполя.