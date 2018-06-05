В Донбассе погиб брат Гонгадзе 

1/9 Во время боевых действий в Донбассе погиб Марян Корчак, троюродный брат убитого в 2000 году украинского журналиста Георгия Гонгадзе Фото: Мар'ян Хитрий / facebook

2/9 По данным агентства УНИАН, молодой человек состоял в рядах «Правого сектора» — украинского объединения радикальных националистов, которое решением Верховного суда признано экстремистским и запрещено в России Фото: WM Blood / facebook

3/9 Фото: Мар'ян Хитрий / facebook

4/9 Он имел позывной «Хитрый». Корчак родился в сентябре 1995 года в селе Шкло Яворовского района Львовской области Фото: facebook

5/9 Агентство отмечает, что Корчак погиб 25 мая, но СМИ узнали о его смерти только сейчас Фото: facebook

6/9 Он отправился в Донбасс в 2016 году Фото: Мар'ян Хитрий / facebook

7/9 22-летнего молодого человека похоронили 5 июня Фото: facebook

8/9 Фото: WM Blood / facebook