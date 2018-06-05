В Донбассе погиб брат Гонгадзе 

Во время боевых действий в Донбассе погиб Марян Корчак, троюродный брат убитого в 2000 году украинского журналиста Георгия Гонгадзе. Об этом на своей странице в Facebook рассказала вдова Гонгадзе Мирослава.
По словам женщины, 22-летнего молодого человека похоронили 5 июня.
По данным УНИАН, Корчак был членом штурмовой роты добровольческого корпуса «Правый Сектор» («Правый сектор» — запрещенная в России экстремистская организация).
Агентство отмечает, что Корчак погиб 25 мая, но СМИ узнали о его смерти только сейчас. Он отправился в Донбасс в 2016 году.
Его родственник, журналист Георгий Гонгадзе пропал в сентябре 2000 года. В ноябре того же года в одном из лесов Киевской области обнаружили его обезглавленное тело. В 2008-м суд признал виновными в убийстве журналиста трех бывших сотрудников МВД Украины.
В 2013 году по этому делу суд приговорил к пожизненному заключению экс-генерала МВД Украины Алексея Пукача. По его словам, заказчиками убийства Гонгадзе были люди из окружения экс-президента Украины Леонида Кучмы. Бывший глава государства все обвинения по этому делу отрицал.
Гонгадзе руководил газетой «Украинская правда» и критиковал администрацию Кучмы.