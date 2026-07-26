Самая красивая девушка-пилот. Фотогалерея

Красавица из Бразилии Луана Торрес покорила социальные сети благодаря полетам на вертолете. Девушка снимала захватывающие кадры за штурвалом и делилась ими на своей странице. Она начала осваивать летное дело в 2014 году и с тех пор стала обладательницей летных лицензий в нескольких странах. В 2019 году Луана устроилась в канадскую туристическую компанию Blackcomb Helicopters, где совершала полеты над заснеженными горами в Уистлере. Благодаря СМИ Торрес получила неофициальный титул самой привлекательной женщины в авиации.

«Я всегда думала, что мой брат — самый крутой на Земле, потому что он работал пилотом вертолета. Но это было до того, как я познакомилась с его будущей женой. Она тоже была пилотом, и это восхитило меня», — рассказывала Торрес в одном из интервью.

К сожалению, вскоре Луана была вынуждена оставить мечту о небе. В 2020 году началась пандемия COVID-19 и туристические полеты полностью прекратились. Оставшись без работы, девушка была вынуждена сменить поле деятельности. Благодаря известности в медиа Луана вместе со своим партнером Фредом начала развивать собственные проекты. Сейчас пара занимается созданием премиального тревел-контента и рассказывает о жизни пилотов, путешествиях и работе в авиации.

Как сейчас выглядит самая красивая девушка-пилот — смотрите в галерее «Рамблера».