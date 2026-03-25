$80.9693.92

«Так ребенком и остался». Ефиму Шифрину — 70

Газета.Ru
Slide 1 of 33
Артист Ефим Шифрин, 1980-е годы
1/27
Артист Ефим Шифрин, 1980-е годы 
© Геннадий Прохоров/ТАСС
Актер и юморист Ефим Шифрин в детстве
2/27
Актер и юморист Ефим Шифрин в детстве 
© Соцсети
Актер и юморист Ефим Шифрин с родителями в свой школьный выпускной
3/27
Актер и юморист Ефим Шифрин с родителями в свой школьный выпускной 
© Соцсети
Артист Ефим Шифрин, 1983 год
4/27
Артист Ефим Шифрин, 1983 год 
© ТАСС

Актер и юморист Ефим Шифрин в фильме «Болотная street, или Средство против секса» (1991)
5/27
Актер и юморист Ефим Шифрин в фильме «Болотная street, или Средство против секса» (1991) 
© Центр «Дик»/Ялта-фильм
Народный артист СССР, эстрадный певец Иосиф Кобзон и актер, юморист Ефим Шифрин (слева направо) во время собственного бенефиса, посвященного 15-летию его (Шифрина) творческой деятельности, киноконцертный зал «Россия» в Москве, 1993 год
6/27
Народный артист СССР, эстрадный певец Иосиф Кобзон и актер, юморист Ефим Шифрин (слева направо) во время собственного бенефиса, посвященного 15-летию его (Шифрина) творческой деятельности, киноконцертный зал «Россия» в Москве, 1993 год 
© Олег Булдаков/ТАСС
Актер и юморист Ефим Шифрин в сериале «Ералаш» (1993)
7/27
Актер и юморист Ефим Шифрин в сериале «Ералаш» (1993) 
© Киностудия имени М. Горького
Артист Ефим Шифрин во время выступения, 1995 год
8/27
Артист Ефим Шифрин во время выступения, 1995 год 
© Сергей Микляев/ТАСС
Актер и юморист Ефим Шифрин (справа) в спектакле театра Романа Виктюка «Любовь с придурком», 1998 год
9/27
Актер и юморист Ефим Шифрин (справа) в спектакле театра Романа Виктюка «Любовь с придурком», 1998 год 
© РИА Новости

Артист Ефим Шифрин, 1999 год
10/27
Артист Ефим Шифрин, 1999 год 
© Сергей Микляев/ТАСС
Актер и юморист Ефим Шифрин играет в спектакле «www.Shifrin.ru» в концертном зал «Россия» в Москве, 2001 год
11/27
Актер и юморист Ефим Шифрин играет в спектакле «www.Shifrin.ru» в концертном зал «Россия» в Москве, 2001 год 
© Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Актер и юморист Ефим Шифрин, 2004 год
12/27
Актер и юморист Ефим Шифрин, 2004 год 
© Maxim Burlak/Global Look Press
Актер и юморист Ефим Шифрин в фильме «Глянец» (2007)
13/27
Актер и юморист Ефим Шифрин в фильме «Глянец» (2007) 
© StudioCanal, Централ Партнершип
Актер и юморист Ефим Шифрин, 2008 год
14/27
Актер и юморист Ефим Шифрин, 2008 год 
© Evguenii Matveev/Global Look Press

Артист Ефим Шифрин (в центре на дальнем плане) во время презентации своей книги «Течет река лета» на XXIII Московской международной книжной выставке-ярмарке на ВДНХ в Москве, 2010 год
15/27
Артист Ефим Шифрин (в центре на дальнем плане) во время презентации своей книги «Течет река лета» на XXIII Московской международной книжной выставке-ярмарке на ВДНХ в Москве, 2010 год 
© Владимир Федоренко/РИА Новости
Актер и юморист Ефим Шифрин на съемках новогоднего мюзикла режиссера Алексея Игудина «Аладдин» в киностудии «РВС - Санкт-Петербург», 2011 год
16/27
Актер и юморист Ефим Шифрин на съемках новогоднего мюзикла режиссера Алексея Игудина «Аладдин» в киностудии «РВС - Санкт-Петербург», 2011 год 
© Алексей Даничев/РИА Новости
Актер Ефим Шифрин на репетиции мюзикла Михаила Швыдкого «Времена не выбирают» в Москве, 2011 год
17/27
Актер Ефим Шифрин на репетиции мюзикла Михаила Швыдкого «Времена не выбирают» в Москве, 2011 год 
© Владимир Песня/РИА Новости
Художественный руководитель Московского государственного театра варьете Геннадий Хазанов, оперная певица Любовь Казарновская, актеры Ефим Шифрин и Людмила Артемьева (слева направо) во время съемок шоу «Один в один», 2013 год
18/27
Художественный руководитель Московского государственного театра варьете Геннадий Хазанов, оперная певица Любовь Казарновская, актеры Ефим Шифрин и Людмила Артемьева (слева направо) во время съемок шоу «Один в один», 2013 год 
© Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
Актер Ефим Шифрин во время премьеры рок-оперы «Преступление и наказание» по роману Ф. М. Достоевского на главной сцене в рамках книжного фестиваля «Красная площадь» в Москве, 2016 год
19/27
Актер Ефим Шифрин во время премьеры рок-оперы «Преступление и наказание» по роману Ф. М. Достоевского на главной сцене в рамках книжного фестиваля «Красная площадь» в Москве, 2016 год 
© Владимир Астапкович/РИА Новости

Актер Ефим Шифрин на своем юбилейном концерте, посвященном 40-летию творческой деятельности, в Московском театре мюзикла, 2019 год
20/27
Актер Ефим Шифрин на своем юбилейном концерте, посвященном 40-летию творческой деятельности, в Московском театре мюзикла, 2019 год 
© Евгений Одиноков/РИА Новости
Актеры Галина Безрук и Ефим Шифрин в сцене из мюзикла «ПраймТайм» в Московском театре мюзикла, 2020 год
21/27
Актеры Галина Безрук и Ефим Шифрин в сцене из мюзикла «ПраймТайм» в Московском театре мюзикла, 2020 год 
© Владимир Федоренко/РИА Новости
Актер Ефим Шифрин во время выступления на своем юбилейном вечере «10 лет вместе», приуроченном к 65-летию актера в Московском театре мюзикла, 2021 год
22/27
Актер Ефим Шифрин во время выступления на своем юбилейном вечере «10 лет вместе», приуроченном к 65-летию актера в Московском театре мюзикла, 2021 год 
© Артем Геодакян/ТАСС
Актер и юморист Ефим Шифрин (Раби Азриэль) в сцене из мюзикла «Между двух миров» в театре Московского дворца молодежи в Москве, 2023 год
23/27
Актер и юморист Ефим Шифрин (Раби Азриэль) в сцене из мюзикла «Между двух миров» в театре Московского дворца молодежи в Москве, 2023 год 
© Сергей Пятаков/РИА Новости
Актер Ефим Шифрин выступает на шоу «Stand up и немножко музыки» в Театре Эстрады в Москве, 2024 год
24/27
Актер Ефим Шифрин выступает на шоу «Stand up и немножко музыки» в Театре Эстрады в Москве, 2024 год 
© Алексей Никольский/РИА Новости

Актер и юморист Ефим Шифрин в фильме «Возвращение попугая Кеши» (2024)
25/27
Актер и юморист Ефим Шифрин в фильме «Возвращение попугая Кеши» (2024) 
© Кинокомпания «Кинотека»
Актер и юморист Ефим Шифрин в сериале «Олдскул» (2025)
26/27
Актер и юморист Ефим Шифрин в сериале «Олдскул» (2025) 
© START
Актер и юморист Ефим Шифрин, 2026 год
27/27
Актер и юморист Ефим Шифрин, 2026 год 
© Соцсети

25 марта российскому актеру, юмористу и писателю Ефиму Шифрину исполнилось 70 лет. Он родился в 1956 году в Магаданской области, куда его отца сослали из-за репрессий. В 1965-м его семья перебралась в Юрмалу, где Ефим окончил школу. В 1970-е будущий артист учился на филологическом факультете Латвийского государственного университета и в государственном училище циркового и эстрадного искусства имени Румянцева в Москве. В 1985-м окончил факультет режиссеров эстрады ГИТИСа.

Шифрин стал популярен в середине 1980-х, особенно после исполнения монолога «Мария Магдалина» в телепередаче «В субботу вечером. В нашем доме». Пик его популярности как эстрадного юмориста пришелся на конец 1980-х и 1990-е.

Артист играет в спектаклях, снимается в кино и сериалах, а также озвучивает мультфильмы. Его фильмография насчитывает более 30 ролей.

Режиссер Роман Виктюк говорил, что Шифрин на его курсе был самым талантливым:

«Он единственный, кто сразу же стал лидером, и то, что он возвращается в наш театр — это счастье, потому что он тоже грань: грань, которая отличается своей незащищенностью. Он так ребенком и остался, жутко ранимым. При всем этом в нем есть та доля иронии, которая всегда заставляет человека посмотреть со стороны на то, что он делает».

Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин называл Шифрина «бастионом художественного вкуса на эстраде».

«Романтик, — точнее, романтический авантюрист с жесткой, железобетонной даже, подкладкой», — говорил об артисте Коклюшкин.

Помимо актерской и юмористической карьеры, Шифрин работал ведущим телепрограмм, написал несколько книг, в том числе автобиографических — «Театр имени меня» и «Личное дело Ефима Шифрина». Также в его репертуаре много песен. С 1990-х Шифрин увлекается спортом, достиг значительных успехов в бодибилдинге.

Артист не женат, детей нет. В 2021 году юморист пожаловался, что размер его пенсии составляет 13 тысяч рублей. По его словам, если бы он в свое время не отказался оформлять звание заслуженного артиста, сумма была бы существенно выше.

Несмотря на пенсионный возраст, Шифрин продолжает сниматься в кино и выходить на сцену. В 2025 году вышел сериал «Олдскул» с его участием. Шифрин на сцене и в жизни — в галерее «Газеты.Ru».