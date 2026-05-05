5 мая 60-летний юбилей отмечает одна из самых ярких певиц 90-х годов Ирина Салтыкова. Девушке из простой семьи не только удалось покорить Москву, но и стать символом эпохи.

Ирина Салтыкова родилась в 1966 году в городе Донском в Тульской области. Ее отец работал машинистом, мать была воспитателем в детском саду. В детстве будущая звезда российской эстрады совсем не интересовалась музыкой. Салтыкова серьезно занималась художественной гимнастикой, занимала призовые места на соревнованиях. После окончания школы в 1981 году училась в строительном техникуме, затем поступила на заочное отделение Московского государственного университета экономики. Во время учебы в столице Ирина работала заведующей базой, потом была секретарем у начальника строительного отдела.

Музыкальная карьера Салтыковой началась совершенно случайно. В 1986 году во время отдыха в Сочи Ирина познакомилась с известным артистом Виктором Салтыковым. Бурный курортный роман закончился свадьбой. Вскоре у пары родилась дочь Алиса.

В конце 1988 года благодаря связям мужа Салтыкову пригласили на пробы в группу «Мираж». Худенькая, симпатичная, эффектная она с легкостью влилась в коллектив и быстро освоилась на сцене. К сожалению, из-за болезни дочери она проработала в группе всего шесть месяцев.

В начале 90-х певица решила попробовать себя в торговле. Ирина выкупила несколько палаток на Кутузовском проспекте в Москве и зарабатывала несколько тысяч долларов в месяц. Развить успех в бизнесе Салтыковой помешал разрыв с мужем. Артистка была вынуждена закрыть торговые точки и устроиться на работу в варьете ресторана «Дели».

В 1995 году Салтыкова записала свою первую песню «Серые глаза» на музыку Олега Молчанова. Денег на запись полноценного альбома и съемку клипа не было, поэтому она решилась на отчаянный шаг, заложив драгоценности и квартиру в Москве. Несмотря на то что клип на «Серые глаза» получился довольно провокационным, Салтыкова стала одной из самых популярных исполнительниц года, а ее одноименный дебютный альбом стал бестселлером, заняв второе место по продажам и уступив лишь альбому Аллы Пугачёвой.

Артистка умело пользовалась эффектной внешностью. В 1997 году она появилась на обложке ноябрьского номера журнала Playboy. Из-за огромного спроса тираж журнала допечатывался несколько раз.

В 1999 году Салтыкову пригласили принять участие в съемках фильма Алексея Балабанова «Брат-2». По сюжету у певицы завязываются романтические отношения с главным героем картины Данилой Багровым.

«Позвонил мне Балабанов и сказал, что хочет, чтобы я снялась у него в фильме. Он прислал мне сценарий и свои другие фильмы, чтобы я ознакомилась с его творчеством. Когда он приехал в Москву, и мы с ним встретились, я поняла, что это гениальный человек. Я назвала сумму — по тем временам немаленькую. Я попросила три тысячи долларов за день, а съемочных дней было, по-моему, семь», — поделилась Салтыкова.

Артистка очень тепло вспоминает о съемках, хотя и уточняет, что не играла саму себя, а лишь представила собирательный образ российского шоу-бизнеса того времени.

В нулевые популярность Салтыковой пошла на спад. Тем не менее артистка не забросила музыку и продолжает выступать. Она владеет трехэтажным особняком на Рублевке, а также той самой квартирой на Пречистенке, где снимались сцены фильма «Брат-2» с Сергеем Бодровым.

Как менялась Ирина Салтыкова — смотрите в галерее «Рамблера».