Пошла против воли отца: как живет дочь Якубовича

Дочка одного из самых известных отечественных телеведущих Леонида Якубовича Варвара нечасто попадает на страницы популярных СМИ. 27-летняя наследница бессменного руководителя телевикторины «Поле чудес» ведет довольно скромный образ жизни. Девушка не пошла на поводу у модных TikTok трендов и не заманивает подписчиков фото с пляжа или демонстрацией роскошного образа жизни.

Варвара родилась 28 марта 1998 года в Москве. Ее матерью стала сотрудница телекомпании «ВИД» и третья супруга Якубовича — Марина Видо. С малых лет девочка демонстрировала прилежность в учебе, увлекалась изучением английского и занималась самодеятельностью. При этом Якубович с ранних лет отговаривал Варвару от карьеры на ТВ и театральной сцене. Несмотря на позицию отца, дочь телеведущего решила связать свою жизнь с творчеством. В 2021 году Варвара окончила МГИМО с красным дипломом журналиста-международника, но по специальности работать не пошла. Она решила воплотить свои детские мечты и стала заниматься вокалом.

Весной 2021-го девушка выпустила дебютный музыкальный альбом под названием Midnight Parables. В релиз вошло девять треков, в том числе «Воин света» и «Лядвенец». В 2023 году вокалистка представила публике EP под названием Low Frequencies, а в 2024 году анонсировала выход второго альбома, куда войдут 12 треков на русском и английском языках.

Кроме того, Варвара всерьез увлекается литературой. В мае 2025 года в свет вышел ее дебютный роман «Рыцарь и Цыган», написанный в жанре фэнтези. Первым читателем молодой писательницы стал Леонид Аркадьевич, который очень положительно оценил книгу дочери.

О личной жизни Варвары пока ничего не известно. В 2019 году девушка ответила на вопрос об отношениях так:

«К сожалению, на личном фронте по-прежнему перекати-поле. Я считаю, что всему свое время. Все же отношения — это тяжелый труд. Нужно быть терпеливым, слушать, понимать и принимать партнера. Я критично отношусь к себе и окружающим, поэтому пока занимаюсь физическим и духовным развитием».

