Где шашлыки жарить будем? Мемы о майских праздниках

Александр Котлеткин
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Приближаются долгожданные майские праздники. По многолетней традиции, именно эти дни россияне стремятся провести на природе, вдали от городского шума. Так согласно последним опросам, 30% всех участников исследования в майские праздники обязательно поедут на дачу. При этом готовить шашлыки планируют 78% опрошенных россиян.

Свиной шашлык является лидером среди всех видов мяса для традиционных пикников. За него проголосовали 58% граждан. На втором месте среди разновидностей этого блюда шашлык из курицы, на третьем - из баранины. Об этом сообщает Life.ru.

Впрочем, какое бы блюдо вы ни готовили, главное — хорошая компания, теплая весенняя погода, ну и, конечно, праздничное настроение

Веселая подборка интернет-шуток о майских праздниках — в галерее «Рамблера».

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