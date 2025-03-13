Опубликованы первые фотографии из Суджи

РИА Новости опубликовало первые кадры из освобожденной Суджи. Фотографии появились в медиабанке издания. Министерство обороны РФ также подтверждает полный контроль российских военнослужащих над городом.

"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Меловой, Подол и Суджа", — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. По информации Telegram-канала Mash, до полного контроля над Курской областью ВС РФ осталось освободить всего шесть населенных пунктов. В четырёх из них уже ведётся зачистка.

Первые кадры из Суджи — в галерее "Рамблера".