Лучшие мемы в День святого Валентина

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День святого Валентина — один из самых неоднозначных праздников в современной России. Согласно опросам Superjob, отмечать 14 февраля собираются лишь 13% россиян. Поздравит в этот день свою вторую половинку каждый шестой мужчина (16%) и каждая девятая женщина (11%). Чаще остальных собираются отмечать 14 февраля респонденты моложе 35 лет (21%). Об этом сообщает «Газета.ru».

Несмотря на это, маркетологи уже припасли для россиян специальные предложения, а влюбленные мужчины раздумывают над подарком для девушек.

Тем же, кто до сих пор одинок, предлагаем не унывать и посмотреть подборку мемов — в галерее «Рамблера».

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