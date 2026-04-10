«Черный четверг»: как советские пилоты разнесли воздушную армаду американцев

12 апреля 1951 года в небе над Кореей произошло одно из самых знаковых воздушных сражений Холодной войны. В тот день 48 бомбардировщиков B-29 Superfortress под прикрытием 150 истребителей F-80 и F-84 вылетели на боевое задание. Их целью должен был стать стратегический железнодорожный мост через реку Ялуцзян. По нему из Китая осуществлялось снабжение северокорейской армии, ведущей тяжелые бои против войск союзников.

На перехват воздушной армады отправились около 40 советских самолетов МиГ-15 из состава 324-й истребительной авиационной дивизии под командованием Ивана Кожедуба. В ходе 20-минутного боя было сбито от 6 до 12 бомбардировщиков и 5 истребителей. 13 самолетов B-29 получили серьезные повреждения. Множество американских пилотов, выпрыгнувших с парашютами из гибнущих самолетов, попало в плен к северокорейцам. С советской стороны потерь не было.

Из-за огромных потерь воздушный бой назвали «Черным четвергом» американской авиации. Несмотря на то, что несколько бомбардировщиков смогли сбросить бомбы на цель, железнодорожный мост через реку Ялуцзян не был разрушен. Американские ВВС отказались от массированных бомбардировочных налетов на три месяца. Район северо-западной части Северной Кореи вдоль южного берега реки Ялуцзян получил название «Аллея МиГов». Вплоть до конца Корейской войны там происходили ожесточенные сражения между американскими и советскими пилотами.