«Черный четверг»: как советские пилоты разнесли воздушную армаду американцев

Александр Котлеткин
«Черный четверг» глазами художника
«Черный четверг» глазами художника 
© Legion-Media
МиГ-15 на обложке американского журнала
МиГ-15 на обложке американского журнала 
© Legion-Media
Обломки бомбардировщика B-29
Обломки бомбардировщика B-29 
© Legion-Media
Указательна американской военной базе «До Аллеи МиГов 200 миль»
Указательна американской военной базе «До Аллеи МиГов 200 миль» 
© Legion-Media

Cоветский истребитель МиГ-15 с пробоинами после воздушного боя во время войны в Корее
Cоветский истребитель МиГ-15 с пробоинами после воздушного боя во время войны в Корее 
© РИА Новости
Американские истребители F-80 во время боевого вылета
Американские истребители F-80 во время боевого вылета 
© Legion-Media
Звено советских МиГ-15 во время тренировочного полета
Звено советских МиГ-15 во время тренировочного полета 
© ТАСС
Ветераны Корейской войны у стенда с архивными материалами
Ветераны Корейской войны у стенда с архивными материалами  
© Legion-Media
Массированные бомбардировки Северной Кореи самолетами B-29
Массированные бомбардировки Северной Кореи самолетами B-29 
© Legion-Media

Американский истребитель F-80 во время боевого вылета
Американский истребитель F-80 во время боевого вылета 
© Legion-Media
Американский истребитель F-84 во время боевого вылета
Американский истребитель F-84 во время боевого вылета 
© Legion-Media
Пилот Оскар Пердомо на крыле своего самолета F-84
Пилот Оскар Пердомо на крыле своего самолета F-84 
© Legion-Media

12 апреля 1951 года в небе над Кореей произошло одно из самых знаковых воздушных сражений Холодной войны. В тот день 48 бомбардировщиков B-29 Superfortress под прикрытием 150 истребителей F-80 и F-84 вылетели на боевое задание. Их целью должен был стать стратегический железнодорожный мост через реку Ялуцзян. По нему из Китая осуществлялось снабжение северокорейской армии, ведущей тяжелые бои против войск союзников.

На перехват воздушной армады отправились около 40 советских самолетов МиГ-15 из состава 324-й истребительной авиационной дивизии под командованием Ивана Кожедуба. В ходе 20-минутного боя было сбито от 6 до 12 бомбардировщиков и 5 истребителей. 13 самолетов B-29 получили серьезные повреждения. Множество американских пилотов, выпрыгнувших с парашютами из гибнущих самолетов, попало в плен к северокорейцам. С советской стороны потерь не было.

Из-за огромных потерь воздушный бой назвали «Черным четвергом» американской авиации. Несмотря на то, что несколько бомбардировщиков смогли сбросить бомбы на цель, железнодорожный мост через реку Ялуцзян не был разрушен. Американские ВВС отказались от массированных бомбардировочных налетов на три месяца. Район северо-западной части Северной Кореи вдоль южного берега реки Ялуцзян получил название «Аллея МиГов». Вплоть до конца Корейской войны там происходили ожесточенные сражения между американскими и советскими пилотами.