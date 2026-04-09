Мечтает о детях и семье: как выглядит 19-летняя возлюбленная Данилы Якушева

40-летний актер Данила Якушев женится на 19-летней возлюбленной по имени Кристина. Как сообщает Lenta.ru, звезда «Молодежки» уже сделал девушке предложение и начал подготовку к свадьбе.

«Я даю ей мудрость, книги, фильмы важные смотрим. Она меняется на моих глазах. И я меняюсь — молодею. Она мне дает жизненную энергию, которой мне не хватает», — поделился Якушев.

Данила и Кристина встречаются около двух лет. Пара познакомилась в соцсетях. Актер увидел ролик с интервью у молодой красавицы на Патриках и решил написать ей сообщение. На тот момент девушке было всего 17 лет. Несмотря на огромную разницу в возрасте, между Данилой и Кристиной начался бурный роман. Вскоре она переехала в загородный дом артиста и начала делать намеки на свадьбу.

Когда критики указывают девушке на огромную разницу в возрасте между влюбленными, она отвечает так:

«В целом нет, разница не ощущается. Но есть моменты, когда я веду себя как типичный подросток, а он бухтит как старый дед», — приводит слова Кристины издание «СтарХит».

Избранница актера с юных лет мечтала о замужестве и хочет стать мамой в 20 лет.

Как выглядит будущая супруга Данилы Якушева — смотрите в галерее «Рамблера».