От звезды Youtube до работы в эскорте: как сейчас выглядит Рома Желудь

Рома Желудь был одним из самых популярных российских подростков-ютуберов начала 2010-х годов. Его ролики набирали миллионы просмотров, а за автографами выстраивались в очередь сотни поклонниц. Романа сравнивали с Джастином Бибером и называли восходящей звездой шоу-бизнеса.

Игнат Керимов родился 1 февраля 1996 года в Москве, в обеспеченной семье. Его мать занималась бизнесом, а отец работал архитектором. Мальчик рос на Шаболовке, учился в приличной школе, посещал творческие кружки и спортивные секции. Родители мечтали, что он пойдет по стопам отца, но у мальчика были свои планы на жизнь.

В 14 лет он увлекся блогингом и начал публиковать в сети веселые видео под псевдонимом Рома Желудь. Подростку быстро удалось завоевать сердца российских школьников и вскоре на него обратили внимание известные продюсеры. В 2012 году он стал соведущим первоапрельского выпуска программы «Пусть говорят» и телеведущим программы «Неформат чарт» на Муз-ТВ.

Его фотографии публиковались на обложках глянцевых журналов Elle Girl, OK! и «Собака.ru». В 2013 году Желудь провел церемонию вручения 11-й премии «Муз-ТВ». Вчерашний школьник по популярности обогнал Ирину Шейк и Ивана Урганта.

В 2014 году Роман выпустил дебютный музыкальный альбом под названием «Зона свободного падения», который возглавил чарты онлайн-магазина iTunes.

Блистательная карьера Ромы Желудя начала рушиться в 2015 году, когда YouTube заблокировал его канал. Несмотря на то, что ему удалось вернуть блог, популярность «российского Джастина Бибера» продолжала стремительно падать. В это время Роман уже страдал от сильной наркотической зависимости.

«У меня случались сердечные приступы, а рядом никого. Я выползал в коридор, чтобы попросить охранника вызвать мне скорую. Был момент, когда я практически лишился пальцев на руке — у меня было сильное обморожение. Я час провел в ледяной трубе, находясь в наркотическом ужасе», — приводит его слова издание «СтарХит».

Вскоре к зависимостям юноши прибавилась еще одна — он стал сексоголиком. Желудь окончательно забросил YouTube и устроился на работу в офис. Денег катастрофически не хватало, и он стал оказывать эскорт-услуги, летая к богатым клиентам в Лондон и Дубай.

Роман несколько раз ложился в рехаб, но после выхода вновь срывался. Тяжелый удар по самочувствию бывшей звезды нанесла смерть матери. Она скончалась от рака летом 2023-го, оставив после себя только долги — женщина потеряла всю недвижимость, о чем не рассказывала близким при жизни.

В 2025 году Роман Желудь выпустил пару новых треков и принял участие в проекте «Звезды под капельницей» на «Пятнице!», где флиртовал с Анастасией Волочковой. К финалу шоу он снова сорвался и был вынужден его покинуть.

Сейчас Роман продолжает вести соцсети, где рассуждает о начале новой жизни. Блогер собирается свести тату с лица, записывает новые треки и намеревается заняться альпинизмом.

Как выглядит один из самых популярных блогеров 2010-х годов — смотрите в галерее «Рамблера».