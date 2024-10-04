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Антонов, Маршал, Лещенко: кто пришел проститься с Добрыниным

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Композитор Владимир Матецкий (справа) на церемонии прощания с композитором Вячеславом Добрыниным в Москве, 4 октября 2024 года
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Композитор Владимир Матецкий (справа) на церемонии прощания с композитором Вячеславом Добрыниным в Москве, 4 октября 2024 года 
© Сергей Булкин/ТАСС
Композитор Владимир Матецкий (справа) на церемонии прощания с композитором Вячеславом Добрыниным в Москве, 4 октября 2024 года
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Композитор Владимир Матецкий (справа) на церемонии прощания с композитором Вячеславом Добрыниным в Москве, 4 октября 2024 года 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
Церемония прощания с народным артистом России Вячеславом Добрыниным на Троекуровском кладбище, 4 октября 2024 года
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Церемония прощания с народным артистом России Вячеславом Добрыниным на Троекуровском кладбище, 4 октября 2024 года 
© Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»
Певец Юрий Антонов (справа) на церемонии прощания с композитором Вячеславом Добрыниным в Москве, 4 октября 2024 года
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Певец Юрий Антонов (справа) на церемонии прощания с композитором Вячеславом Добрыниным в Москве, 4 октября 2024 года 
© Сергей Булкин/ТАСС

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Церемония прощания с народным артистом России Вячеславом Добрыниным на Троекуровском кладбище, 4 октября 2024 года
5/19
Церемония прощания с народным артистом России Вячеславом Добрыниным на Троекуровском кладбище, 4 октября 2024 года 
© Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»
Венок от Аллы Пугачевой на церемонии прощания с композитором Вячеславом Добрыниным в Москве, 4 октября 2024 года
6/19
Венок от Аллы Пугачевой на церемонии прощания с композитором Вячеславом Добрыниным в Москве, 4 октября 2024 года 
© Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»
Певец Лев Лещенко (второй слева) на церемонии прощания с композитором Вячеславом Добрыниным в Москве, 4 октября 2024 года
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Певец Лев Лещенко (второй слева) на церемонии прощания с композитором Вячеславом Добрыниным в Москве, 4 октября 2024 года 
© Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»
Церемония прощания с народным артистом России Вячеславом Добрыниным на Троекуровском кладбище, 4 октября 2024 года
8/19
Церемония прощания с народным артистом России Вячеславом Добрыниным на Троекуровском кладбище, 4 октября 2024 года 
© Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»
Заслуженный артист России Александр Маршал на церемонии прощания с композитором Вячеславом Добрыниным в Москве, 4 октября 2024 года
9/19
Заслуженный артист России Александр Маршал на церемонии прощания с композитором Вячеславом Добрыниным в Москве, 4 октября 2024 года 
© Владимир Астапкович/РИА Новости

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Певец Михаил Муромов на церемонии прощания с композитором Вячеславом Добрыниным в Москве, 4 октября 2024 года
10/19
Певец Михаил Муромов на церемонии прощания с композитором Вячеславом Добрыниным в Москве, 4 октября 2024 года 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
Церемония прощания с народным артистом России Вячеславом Добрыниным на Троекуровском кладбище, 4 октября 2024 года
11/19
Церемония прощания с народным артистом России Вячеславом Добрыниным на Троекуровском кладбище, 4 октября 2024 года 
© Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»
Люди у Троекуровского кладбища перед началом церемонии прощания с композитором Вячеславом Добрыниным, 4 октября 2024 года
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Люди у Троекуровского кладбища перед началом церемонии прощания с композитором Вячеславом Добрыниным, 4 октября 2024 года 
© Сергей Булкин/ТАСС
Поэт-песенник Симон Осиашвили на церемонии прощания с композитором Вячеславом Добрыниным в Москве, 4 октября 2024 года
13/19
Поэт-песенник Симон Осиашвили на церемонии прощания с композитором Вячеславом Добрыниным в Москве, 4 октября 2024 года 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
Певец и композитор Аркадий Укупник на церемонии прощания с композитором Вячеславом Добрыниным в Москве, 4 октября 2024 года
14/19
Певец и композитор Аркадий Укупник на церемонии прощания с композитором Вячеславом Добрыниным в Москве, 4 октября 2024 года 
© Сергей Булкин/ТАСС

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Музыкальный продюсер и композитор Игорь Матвиенко на церемонии прощания с композитором Вячеславом Добрыниным в Москве, 4 октября 2024 года
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Музыкальный продюсер и композитор Игорь Матвиенко на церемонии прощания с композитором Вячеславом Добрыниным в Москве, 4 октября 2024 года 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
Эстрадный пародист, шоумен, юморист, футбольный эксперт Михаил Грушевский на церемонии прощания с композитором Вячеславом Добрыниным в Москве, 4 октября 2024 года
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Эстрадный пародист, шоумен, юморист, футбольный эксперт Михаил Грушевский на церемонии прощания с композитором Вячеславом Добрыниным в Москве, 4 октября 2024 года 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
Председатель Попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий», президент Российского книжного союза Сергей Степашин на церемонии прощания с композитором Вячеславом Добрыниным в Москве, 4 октября 2024 года
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Председатель Попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий», президент Российского книжного союза Сергей Степашин на церемонии прощания с композитором Вячеславом Добрыниным в Москве, 4 октября 2024 года 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
Церемония прощания с народным артистом России Вячеславом Добрыниным на Троекуровском кладбище, 4 октября 2024 года
18/19
Церемония прощания с народным артистом России Вячеславом Добрыниным на Троекуровском кладбище, 4 октября 2024 года 
© Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»
Церемония прощания с народным артистом России Вячеславом Добрыниным на Троекуровском кладбище, 4 октября 2024 года
19/19
Церемония прощания с народным артистом России Вячеславом Добрыниным на Троекуровском кладбище, 4 октября 2024 года 
© Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

1 октября умер певец и композитор Вячеслав Добрынин в возрасте 78 лет. Примерно за неделю до смерти его госпитализировали с инсультом, он скончался в больнице.

Добрынина похоронили 4 октября на Троекуровском кладбище рядом с могилами модельера Валентина Юдашкина, оперного певца Владислава Верестникова, актеров Гения Юхтина и Бориса Клюева.

Многие известные люди пришли лично попрощаться с композитором, в том числе композиторы Игорь Матвиенко, Аркадий Укупник, Юрий Антонов, поэт-песенник Симон Осиашвили, певцы Александр Маршал, Лев Лещенко, актер Михаил Грушевский. Президент РФ Владимир Путин, певица Алла Пугачева и сотрудники футбольного клуба «Динамо» прислали цветы.

По словам Осиашвили, незадолго до смерти Добрынин попросил написать его слова к песне. Уже тогда композитор предполагал, что это будет его последнее произведение.

«Финиш его жизни произошел, но финал его творчества не наступил. Песни его остаются с нами и будут жить долго-долго, потому что это настоящие, хорошие, душевные песни», — отметил Осиашвили.