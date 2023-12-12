Опрос показал отношение россиян к Конституции

Две трети россиян — 65 процентов — считают нынешний вариант Конституции в полной мере отвечающим нуждам страны. Об этом говорят результаты опроса граждан об их отношении к основному закону России, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом среди россиян в возрасте до 25 лет о нынешней Конституции положительно высказались 78 процентов респондентов. 20 процентов опрошенных придерживаются обратного мнения, 40 процентов из них — граждане с плохим материальным положением.

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Также выяснилось, что с содержанием Конституции знаком 81 процент россиян. 13 процентов заявили, что хорошо знают основной закон, а 68 процентов имеют представление об основных положениях документа. Доля граждан, ничего не знающих о содержании Конституции, стала одной из самых низких за все время наблюдений и составила 18 процентов, уступая один процентный пункт 2019 году.

В России 12 декабря отмечают 30-летие Конституции. В 1993 году в этот день текст главного нормативного правового акта страны приняли на всенародном референдуме. В голосовании участвовало 58,2 млн россиян — почти 55% от всего числа избирателей. С тех пор в России каждый год 12 декабря празднуют День Конституции. Рассказываем подробнее о празднике.

С принятием Конституции в России поменялся государственный строй. Страна стала президентско-парламентской республикой с федеративным устройством и тремя ветвями власти — исполнительной, законодательной и судебной. Конституция вступила в силу спустя 2 недели после принятия — 25 декабря 1993 года.

А ещё через год 12 декабря появился государственный праздник — День Конституции. Кстати, он не был новшеством в стране. Такой праздник отмечали и в СССР, но в другие даты — до 1977 года 5 декабря, потом 7 октября.

В 2020 году в Конституцию России внесли поправки. С такой инициативой 15 января выступил Владимир Путин. А уже 20 января он внёс в Госдуму соответствующий законопроект. Датой общероссийского голосования по поправкам в Конституцию официально назначили 1 июля. Однако из-за бушевавшей тогда пандемии коронавируса голосовать можно было несколько дней — с 25 по 30 июня.

В голосовании участвовало 74,1 млн россиян — почти 68% избирателей. Они проголосовали за изменения в основном законе. День Конституции РФ включён в перечень памятных дат России. До 2004 года 12 декабря был нерабочим днём. Однако с 2005 года перестал быть таким.

Традиционно в День Конституции в России торжественно вручают паспорта юным гражданам, которым исполнилось 14 лет.

За 30 лет Конституция России доказала свою работоспособность, но это не означает, что все идеально. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.

По словам политика, Конституция не должна часто приниматься и обновляться. Он подчеркнул, что за 30 лет на показа себя в качестве действующего документа, который определяет основные права, свободы и обязанности граждан и выстраивает систему государственной власти.

«Это не означает, что все идеально... Мы все исходим из того, что Конституция — это не только документ высшей юридической силы, но и акт непосредственного действия», — сказал Медведев.

Он объяснил, что в некоторых случаях нормы Конституции требуют использования актов другой силы.

«Все это говорит о том, что Конституция живет и работает», — подчеркнул зампред Совбеза.

Единая идеология в Конституции не нужна, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Об этом она заявила в ходе интервью гендиректору Андрею Кондрашову.

«Если вы имеете в виду единую, общегосударственную, политическую идеологию, которой должны подчиняться все, то я против того, чтобы такая идеология была зафиксирована в Конституции», — сказала сенатор.

По ее словам, заявления о том, что в России должна быть какая-либо идеология являются «модным философским трендом». Своим актуальным содержанием основной закон говорит об отсутствии необходимости внесения в него изменений, отметила она.

Прописать в Конституции госидеологию предложил председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин.

Аналогичное предложение до этого выдвигал министр юстиции Константин Чуйченко. В мае он заявлял, что положений о запрете государственной идеологии нет в конституциях ни одной страны мира.

«Только Россия в свое время по совету наших так называемых партнеров взяла на себя эти "повышенные обязательства"», — заявлял он.

Пересмотреть положения первой главы Конституции, где содержится принцип идеологического разнообразия, Федеральное Собрание не может. Для этого созывается Конституционное Собрание (КС), которое разрабатывает проект новой Конституции или подтверждает неизменность положений основного закона государства. В первом случае КС должно двумя третями голосов вынести проект на всенародное голосование. Впоследствии для изменения Конституции нужно, чтобы в голосовании приняли участие более половины избирателей. Из этого числа более половины должны проголосовать за принятие новой Конституции.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев поздравил россиян с Днем Конституции, отметив, что этот документ полностью соответствует ценностям граждан.

"Поздравляю и жителей Марий Эл, и всех граждан России с днем нашей общей Конституции, которая сохранила все самое важное из самого первого Основного Закона страны 1993 года, а сегодня в полной мере соответствует актуальной политической ситуации в стране, интересам и ценностям ее граждан", - написал политик в своем Telegram-канале.

По его словам, Конституция России до сих пор выполняет все свои функции, гарантирует реализацию прав и свобод человека, стабильность государственной системы, единство правового и политического пространства страны. Неизбежны были и некоторые изменения, отметил Косачев, наиболее актуальные из них были приняты в 2020 году. Если в 1993 году было важно закрепить результаты и цель демократических преобразований в стране, такие как права и свободы человека, пояснил он, то в 2020 году назрела необходимость зафиксировать аспекты, которые 30 лет назад казались очевидными, а именно: преемственность в развитии государства, отстаивание исторической правды, роль русского языка и защиту культурной самобытности всех народов и этнических общностей, а также институт брака как союза мужчины и женщины.

Политик также подчеркнул, что 12 декабря является важнейшей датой в истории отечественного парламентаризма, поскольку именно в этот день 30 лет назад состоялись первые выборы в палаты Федерального Собрания России. "Тогда страна пережила тяжелейший кризис своей государственности, приведший к силовому противостоянию между ветвями власти - Верховным Советом и президентом России. 12 декабря была поставлена точка в этом кризисе, и началась совершенно новая эпоха в развитии государственно-политической системы страны", - добавил он.

"Для Совета Федерации минувшие 30 лет также не были статичными: палата развивалась, прошла несколько стадий, включая этап, когда в нее входили первые лица субъектов РФ, прежде чем вышла на современную модель функционирования, которая, на мой взгляд, является оптимальной для выполнения задач палаты регионов", - написал Косачев, напомнив, что сегодня исполнительная и законодательная власть от каждого субъекта Федерации имеет своего представителя в Совете Федерации, которые с 2020 года именуются сенаторами РФ. "Горжусь тем, что причастен к сенаторскому корпусу, представляю замечательную Республику Марий Эл, которая совсем недавно с блеском провела свои Дни Республики в стенах палаты", - подчеркнул он.

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин в поздравлении с Днём Конституции заявил, что Конституция России определила путь и приоритеты развития государства.

«Поздравляю с 30-летием Конституции Российской Федерации. Конституция, принятая в непростое для нашей страны время, сыграла важную роль в стабилизации ситуации, определила путь и приоритеты развития государства», — говорится в его заявлении на сайте Госдумы.

Он также добавил, что нормы обновлённой Конституции России позволяют «преодолевать внешние вызовы, обеспечивать дальнейшее укрепление России, упрочение её суверенитета, защиту прав и свобод» граждан.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас рассказал, можно ли ссылаться на положения Конституции напрямую при отстаивании своих прав.

«Безусловно, можно, так как Конституция представляет собой акт прямого действия. Однако мотивировать свою правовую позицию, основываясь лишь на положениях Конституции, при разрешении обычных споров вряд ли получится», — заявил сенатор в беседе с «Парламентской газетой».

Как отметил Клишас, многие конституционные нормы обладают высокой степенью абстракции, ориентированной больше на законодателя.