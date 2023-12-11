Медведев заявил о неидеальности Конституции России

За 30 лет Конституция России доказала свою работоспособность, но это не означает, что все идеально. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.

Медведев заявил о неидеальности Конституции России
© РИА Новости

По словам политика, Конституция не должна часто приниматься и обновляться. Он подчеркнул, что за 30 лет на показа себя в качестве действующего документа, который определяет основные права, свободы и обязанности граждан и выстраивает систему государственной власти.

«Это не означает, что все идеально... Мы все исходим из того, что Конституция — это не только документ высшей юридической силы, но и акт непосредственного действия», — сказал Медведев.

Он объяснил, что в некоторых случаях нормы Конституции требуют использования актов другой силы.

«Все это говорит о том, что Конституция живет и работает», — подчеркнул зампред Совбеза.

Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что Конституция России в ближайшее время не будет нуждаться в изменениях. По его словам, после принятия документа в 1993 году, многие говорили о том, что в скором времени понадобится новая Конституция, однако вариант, дополненный поправками в 2020 году, работает до сих пор.

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