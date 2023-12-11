Медведев заявил о неидеальности Конституции России

За 30 лет Конституция России доказала свою работоспособность, но это не означает, что все идеально. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.

По словам политика, Конституция не должна часто приниматься и обновляться. Он подчеркнул, что за 30 лет на показа себя в качестве действующего документа, который определяет основные права, свободы и обязанности граждан и выстраивает систему государственной власти.

«Это не означает, что все идеально... Мы все исходим из того, что Конституция — это не только документ высшей юридической силы, но и акт непосредственного действия», — сказал Медведев.

Он объяснил, что в некоторых случаях нормы Конституции требуют использования актов другой силы.

«Все это говорит о том, что Конституция живет и работает», — подчеркнул зампред Совбеза.