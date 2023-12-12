В России 12 декабря отмечают 30-летие Конституции

В 1993 году в этот день текст главного нормативного правового акта страны приняли на всенародном референдуме. В голосовании участвовало 58,2 млн россиян — почти 55% от всего числа избирателей. С тех пор в России каждый год 12 декабря празднуют День Конституции. Рассказываем подробнее о празднике. С принятием Конституции в России поменялся государственный строй. Страна стала президентско-парламентской республикой с федеративным устройством и тремя ветвями власти — исполнительной, законодательной и судебной. Конституция вступила в силу спустя 2 недели после принятия — 25 декабря 1993 года. А ещё через год 12 декабря появился государственный праздник — День Конституции. Кстати, он не был новшеством в стране. Такой праздник отмечали и в СССР, но в другие даты — до 1977 года 5 декабря, потом 7 октября. В 2020 году в Конституцию России внесли поправки. С такой инициативой 15 января выступил Владимир Путин. А уже 20 января он внёс в Госдуму соответствующий законопроект. Датой общероссийского голосования по поправкам в Конституцию официально назначили 1 июля. Однако из-за бушевавшей тогда пандемии коронавируса голосовать можно было несколько дней — с 25 по 30 июня. В голосовании участвовало 74,1 млн россиян — почти 68% избирателей. Они проголосовали за изменения в основном законе. День Конституции РФ включён в перечень памятных дат России. До 2004 года 12 декабря был нерабочим днём. Однако с 2005 года перестал быть таким. Традиционно в День Конституции в России торжественно вручают паспорта юным гражданам, которым исполнилось 14 лет.