Матвиенко выступила против единой идеологии в Конституции

Единая идеология в Конституции не нужна, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Об этом она заявила в ходе интервью гендиректору Андрею Кондрашову.

«Если вы имеете в виду единую, общегосударственную, политическую идеологию, которой должны подчиняться все, то я против того, чтобы такая идеология была зафиксирована в Конституции», — сказала сенатор.

По ее словам, заявления о том, что в России должна быть какая-либо идеология являются «модным философским трендом». Своим актуальным содержанием основной закон говорит об отсутствии необходимости внесения в него изменений, отметила она.

Прописать в Конституции госидеологию предложил председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин.

Аналогичное предложение до этого выдвигал министр юстиции Константин Чуйченко. В мае он заявлял, что положений о запрете государственной идеологии нет в конституциях ни одной страны мира.

«Только Россия в свое время по совету наших так называемых партнеров взяла на себя эти "повышенные обязательства"», — заявлял он.