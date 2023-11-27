«Шторм века»: что сейчас происходит в Крыму

На Крым обрушился один из самых сильнейших штормов за последние сто лет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, скорость ветра в порывах местами достигала 144 км/ч. «Шторм века», как его уже назвали представители СМИ, оставил без электричества почти полмиллиона жителей полуострова, подтоплены прибрежные территории, повалено множество деревьев.

По предварительным данным МЧС России, из-за шторма один человек пропал без вести, еще четверо получили травмы.

Глава республики Сергей Аксенов объявил 27 ноября в регионе нерабочим днем. Аналогичное решение принял и глава Севастополя.