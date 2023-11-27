«Шторм века»: что сейчас происходит в Крыму

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Подтопления на территории села Владимировка в Крыму после дождей
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Подтопления на территории села Владимировка в Крыму после дождей 
© ТАСС
Подтопление в частном секторе Севастополя в результате штормовой погоды
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Подтопление в частном секторе Севастополя в результате штормовой погоды 
© ТАСС
Упавший рекламный щит из-за штормового ветра на трассе Симферополь-Севастополь
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Упавший рекламный щит из-за штормового ветра на трассе Симферополь-Севастополь 
© ТАСС
Подтопление в частном секторе Севастополя в результате штормовой погоды
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Подтопление в частном секторе Севастополя в результате штормовой погоды 
© ТАСС

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Подтопления на территории села Владимировка в Крыму после дождей
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Подтопления на территории села Владимировка в Крыму после дождей 
© ТАСС
Работа спасателей МЧС России в условиях сильнейшего шторма
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Работа спасателей МЧС России в условиях сильнейшего шторма 
© ТАСС
Власти Республики Крым и Севастополя объявили 27 ноября нерабочим днем из-за штормовой погоды
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Власти Республики Крым и Севастополя объявили 27 ноября нерабочим днем из-за штормовой погоды 
© ТАСС
Уборка поваленных деревьев после сильного ветра в Крыму
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Уборка поваленных деревьев после сильного ветра в Крыму 
© ТАСС
Перекрытие трассы Саки-Евпатория после подтопления
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Перекрытие трассы Саки-Евпатория после подтопления 
© ТАСС

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Подтопления в Крыму после дождей
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Подтопления в Крыму после дождей 
© ТАСС
Перекрытие трассы Саки-Евпатория после подтопления
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Перекрытие трассы Саки-Евпатория после подтопления 
© ТАСС

На Крым обрушился один из самых сильнейших штормов за последние сто лет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, скорость ветра в порывах местами достигала 144 км/ч. «Шторм века», как его уже назвали представители СМИ, оставил без электричества почти полмиллиона жителей полуострова, подтоплены прибрежные территории, повалено множество деревьев.

По предварительным данным МЧС России, из-за шторма один человек пропал без вести, еще четверо получили травмы.

Глава республики Сергей Аксенов объявил 27 ноября в регионе нерабочим днем. Аналогичное решение принял и глава Севастополя.

Что сейчас происходит в Крыму – в галерее «Рамблера».

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