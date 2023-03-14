Минпромторг РФ передал министерству обороны список востребованных профессий по теме отсрочки для сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая во вторник на вопрос одного из сотрудников Улан-Удэнского авиационного завода во время посещения предприятия.

"Конечно, нужно определиться, что является наиболее критичным, наиболее важным с точки зрения сохранения и развития кадрового потенциала. И здесь Минпромторг, я хочу вас проинформировать, подготовил соответствующий список направлений, профессий, которые нужны. И он передан в министерство обороны. Они сейчас в диалоге между собой должны будут определиться, какое решение принять", - отметил глава государства, отвечая на вопрос об отсрочке для работников ОПК.

Он подчеркнул, что оборонно-промышленный комплекс работает в интересах министерства обороны.

"И, конечно, должен быть найден баланс между самим производством и интересами министерства обороны", - добавил Путин. По его словам, в целях сохранения кадрового потенциала необходимо продолжать работу по повышению уровня заработной платы, а также по решению жилищных вопросов.

новость от 18 января

Президент РФ Владимир Путин заявил, что скоро будет решен вопрос об отсрочке от армии для россиян призывного возраста, работающих на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщает ТАСС.

Президент рассказал о возможной отсрочке во время встречи с рабочими «Обуховского завода» в Санкт-Петербурге.

«С учетом того, что оборонка сейчас загружена, и с учетом того, что вы работаете в три смены и продукция предприятий ОПК в высшей степени востребована, сейчас изучаем, смотрим на возможность предоставить отсрочку», - сказал Путин.

Президент напомнил, что на работников ОПК любого возраста не распространялась частичная мобилизация. По данным Минобороны, от нее были освобождены около 830 тысяч сотрудников таких предприятий.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил о планах увеличить количество контрактников в российской армии до 695 тысяч человек, а также поэтапно изменить призывной возраст - минимальный поднять с 18 до 21 года, а предельный - с 27 до 30 лет.

новость от 21 декабря 2022

Свыше 830 тыс. человек, работающих на предприятиях ОПК и в ряде других социально значимых сфер, были освобождены от мобилизации. Об этом заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

"Для поддержания экономики страны от призыва освобождены более 830 тысяч граждан, работающих на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и в ряде других социально значимых сфер, обеспечивающих жизнедеятельность государства", - сказал он.

Шойгу особо отметил активную гражданскую позицию россиян.

"Не дожидаясь повесток, более 20 тыс. человек поступили в войска в качестве добровольцев", - сказал глава военного ведомства.

новость от 14 марта

Директива Генерального штаба Вооруженных сил России об отсрочке по мобилизации для отцов троих и более детей носит рекомендательный характер. Об этом заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский, пишет РБК.

По его словам указания, которые поступили призывным комиссиям в октябре прошлого года, свое действие не прекратили.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина отметила, что в регионах эту директиву трактовали по-разному.

«Непонятно только, как в военном ведомстве указания могут быть рекомендательными. Ониже указания, в конце концов, а не рекомендации»,— написала она в своем Telegram-канале.

В январе об отмене отсрочки по мобилизации для многодетных отцов сообщила Останина. Депутат предположила, что это формальное решение, связанное с объявленным завершением мобилизации. О том, что директива прекратила действие, 13 января заявлял военный комиссар Забакайлья Юрий Шувалов. В Кремле говорили, что ничего не знают о таком решении.

В «Единой России» утверждали, что отсрочка продолжает действовать. Об этом, в частности, заявляли секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

материал от 23 января

Весной 2023 года в России начнется ежегодный призыв на срочную военную службу. Он продлится 3,5 месяца — с 1 апреля по 15 июня. Однако призывникам, рассчитывающим на отсрочку следует подготовиться заранее. В каких случаях положена отсрочка от службы и чем она отличается от освобождения — в материале «Вечерней Москвы».

Чем отсрочка отличается от освобождения

Многие путают отсрочку и освобождение от армии. Между тем речь идет о совершенно разных понятиях.

Так, освобождение от воинской службы бессрочно. Иными словами, оно дается один раз и на всю жизнь. Категории призывников, которые освобождаются от службы в армии, прописаны в статье 23 ФЗ N-53 «О воинской обязанности и военной службе».

С отсрочкой дело обстоит иначе. По сути, отсрочка от армии — это временное освобождение. Она предоставляется на определенный срок. После его истечения гражданин призывного возраста вновь получает повестку.

Кому положена отсрочка

Основания для отсрочки от армии также указаны в ФЗ N-53 (статьи 22, 24 и 28), а также в пункте 17 постановлении правительства N-663 от 11.11.2006.

Важно понимать: отсрочка от службы может появляться несколько раз и по разным причинам. Но в каждом случае ее срок ограничен.

Все основания на отсрочку можно разделить на четыре группы:

по состоянию здоровья;

в связи с учебой;

по семейным обстоятельствам;

особые случаи (альтернативная служба, место работы, переселение и специальные президентские указы).

Отсрочка по состоянию здоровья

Предоставляется на срок от шести месяцев до одного года призывникам, чье состояние здоровья соответствует категории годности «Г» (временно не годен).

Данная категория присваивается по результатам медкомиссии. Перечень заболеваний, которые дают временное освобождение от службы, приведен в расписании болезней.

Отсрочка по учебе

Самый распространенный вид отсрочки. Предоставляется на срок обучения в:

школе;

вузе;

колледже или техникуме;

аспирантуре.

При этом важно, чтобы учебное заведение имело госаккредитацию, а его программа обучения соответствовала образовательному стандарту.

Отсрочка по семейным обстоятельствам

В этой группе довольно много оснований для отсрочки. Вот самые популярные из них:

— наличие двух и более несовершеннолетних детей;

— наличие ребенка и беременной жены (срок беременности не менее 26 недель);

— опекунство над несовершеннолетними, у которых нет матери;

— уход за близкими родственниками.

Особые случаи

Также отсрочку от службы могут получить сотрудники госорганов и силовых структур. Некоторые категории граждан освобождаются от армии по президентскому указу. Например, в марте 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о мерах поддержки IT-отрасли, согласно которому от воинской обязанности освобождаются айтишники.

Как получить отсрочку

Независимо от причины отсрочки потребуется предоставить соответствующие документы в военкомат.

— Прежде всего необходимо выяснить, есть ли у вас основания на отсрочку или освобождение от срочной службы. Далее важно заранее собрать все документы, — подчеркивает в беседе с «ВМ» адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов.

Набор необходимых документов разнится. Так, для подтверждения заболевания потребуется выписка из истории болезни; доказать наличие иждивенцев поможет свидетельство об их рождении; подтвердить обучение в вузе — справка с места учебы.