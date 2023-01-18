Президент РФ Владимир Путин заявил, что скоро будет решен вопрос об отсрочке от армии для россиян призывного возраста, работающих на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщает ТАСС.
Президент рассказал о возможной отсрочке во время встречи с рабочими «Обуховского завода» в Санкт-Петербурге.
«С учетом того, что оборонка сейчас загружена, и с учетом того, что вы работаете в три смены и продукция предприятий ОПК в высшей степени востребована, сейчас изучаем, смотрим на возможность предоставить отсрочку», - сказал Путин.
Президент напомнил, что на работников ОПК любого возраста не распространялась частичная мобилизация. По данным Минобороны, от нее были освобождены около 830 тысяч сотрудников таких предприятий.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил о планах увеличить количество контрактников в российской армии до 695 тысяч человек, а также поэтапно изменить призывной возраст - минимальный поднять с 18 до 21 года, а предельный - с 27 до 30 лет.