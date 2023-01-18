Президент РФ Владимир Путин заявил, что скоро будет решен вопрос об отсрочке от армии для россиян призывного возраста, работающих на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщает ТАСС.

Президент рассказал о возможной отсрочке во время встречи с рабочими «Обуховского завода» в Санкт-Петербурге.

«С учетом того, что оборонка сейчас загружена, и с учетом того, что вы работаете в три смены и продукция предприятий ОПК в высшей степени востребована, сейчас изучаем, смотрим на возможность предоставить отсрочку», - сказал Путин.

Президент напомнил, что на работников ОПК любого возраста не распространялась частичная мобилизация. По данным Минобороны, от нее были освобождены около 830 тысяч сотрудников таких предприятий.