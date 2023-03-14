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39 минут назад

Минпромторг составил список востребованных профессий по отсрочке для сферы ОПК

ТАССиещё 1

УЛАН-УДЭ, 14 марта. /ТАСС/. Минпромторг РФ передал министерству обороны список востребованных профессий по теме отсрочки для сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая во вторник на вопрос одного из сотрудников Улан-Удэнского авиационного завода во время посещения предприятия.

Минпромторг составил список востребованных профессий по отсрочке для сферы ОПК
Фото: ТАССТАСС

"Конечно, нужно определиться, что является наиболее критичным, наиболее важным с точки зрения сохранения и развития кадрового потенциала. И здесь Минпромторг, я хочу вас проинформировать, подготовил соответствующий список направлений, профессий, которые нужны. И он передан в министерство обороны. Они сейчас в диалоге между собой должны будут определиться, какое решение принять", - отметил глава государства, отвечая на вопрос об отсрочке для работников ОПК.

Он подчеркнул, что оборонно-промышленный комплекс работает в интересах министерства обороны. "И, конечно, должен быть найден баланс между самим производством и интересами министерства обороны", - добавил Путин. По его словам, в целях сохранения кадрового потенциала необходимо продолжать работу по повышению уровня заработной платы, а также по решению жилищных вопросов.

Армия,Владимир Путин,Улан-Удэнский авиационный завод,Минпромторг,
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