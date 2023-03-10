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22 минуты назад

Как выглядели модели в СССР

Александр Котлеткин

Модельный бизнес — одно из самых заветных желаний молодых девушек. Ради прогулки по подиуму под вспышки фотокамер представительницы прекрасного пола готовы преодолеть многие лишения и издержки профессии. Жизнь современной модели можно сравнить с яркой жизнью рок музыкантов. Здесь есть место для шумных вечеринок, путешествий по всему миру и отдыха в самых дорогих отелях. Заработок самых успешных и ярких представительниц индустрии красоты превышает миллион долларов США.

1/25 Художник-модельер Вячеслав Зайцев и манекенщица Регина Збарская обсуждают новые модели, 1966 год
Фото: РИА Новости
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2/25 Коллекция женской одежды "Весна-лето" 1966 года
Фото: РИА Новости
3/25 Манекенщица Общесоюзного дома моделей одежды демонстрирует комплект для пляжа (купальный костюм) из летней коллекции, 1967 год
Фото: РИА Новости
4/25 Манекенщица Лариса Резникова показывает трикотажное платье. Рижская мода, 1968 год
Фото: РИА Новости
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5/25 Выставка "Наша Родина в художественных фотографиях" в Центральном выставочном зале Манеж. Работа фотографа А. Макарова "Время и мода", 1970 год
Фото: РИА Новости
6/25 Советская мода сезона весна-лето 1972
Фото: РИА Новости
7/25 Советская мода сезона осень-зима 1972-1973
Фото: РИА Новости
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8/25 Манекенщица из города Алма-Ата на фоне Большого Алма-Атинского озера, 1978 год
Фото: РИА Новости
9/25 Манекенщицы демонстрирует новые модели одежды работы художника-модельера Вячеслава Зайцева, 1979 год
Фото: РИА Новости
10/25 Модели демонстрируют комплекты одежды для спорта и отдыха из плащевой ткани, 1980 год
Фото: РИА Новости
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11/25 Модели из коллекции молодежной одежды 1982 года, выполненных в стиле диско
Фото: РИА Новости
12/25 Манекенщица из Ташкентского Дома моделей демонстрирует костюм. Узбекская ССР, 1982 год
Фото: РИА Новости
13/25 Манекенщицы Дома моделей демонстрируют изделия, выполненные в национальном стиле. Тувинская АССР, 1985 год
Фото: РИА Новости
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14/25 Московский Дом моды. Показ моделей вечерних костюмов из красного шерстяного крепа, 1986 год
Фото: РИА Новости
15/25 Спортивная одежда Таллинского производственного трикотажного объединения "Марат" Эстонской ССР, 1987 год
Фото: РИА Новости
16/25 Летняя коллекция одежды художника-модельера Общесоюзного дома моделей одежды Натальи Орской, 1987 год
Фото: РИА Новости
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17/25 Маргарита Тимофеева признана самой обаятельной манекенщицей на первом Всесоюзном фестивале "Мода – 87"
Фото: РИА Новости
18/25 Авторская коллекция одежды молодых дизайнеров, 1988 год
Фото: РИА Новости
19/25 Авторская коллекция одежды молодых дизайнеров, 1988 год
Фото: РИА Новости
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20/25 Актриса и манекенщица Елена Метелкина, снявшаяся в художественных фильмах "Через тернии к звездам", "Очень важная персона", "Гостья из будущего", 1989 год
Фото: РИА Новости
21/25 Конкурс профессиональных моделей "Люкс-модель-89"
Фото: РИА Новости
22/25 Вечернее платье, представленное Центром моды Молдавской ССР, 1989 год
Фото: РИА Новости
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23/25 Московская манекенщица Татьяна Спитковская, 1989 год
Фото: РИА Новости
24/25 Манекенщица Ирина Ганя демонстрирует новые модели одежды, 1990 год
Фото: РИА Новости
25/25 Манекенщица Александра Муравьева на Красной площади, 1990 год
Фото: РИА Новости

Но в нашей стране так было не всегда. В СССР модельный бизнес практически отсутствовал. Профессия манекенщицы считалась не престижной и была низкооплачиваемой. Для сравнения зарплата демонстратора одежды, так называли моделей в Советском Союзе, составляла 75 рублей в месяц. Это был примерный уровень достатка уборщицы на производстве, которая в те годы получала 80 рублей.

Видео дня

Конечно, в работе манекенщицы были и свои плюсы. Самые известные девушки могли участвовать в модных показах за границей, общаться с иностранцами, актерами, музыкантами и другими представителями высшего общества. При этом довольно часто о таких моделях ходили слухи о работе на ГКБ. Недаром одну из самых известных манекенщиц СССР Регину Збарскую называли «самым красивым оружием Кремля». Девушкам также необходимо было быть осторожными в своих высказываниях, быть скромными и не попадать в скандалы. Так спецслужбы отстранили от работы за границей модель Галину Миловскую из-за смелого снимка на Красной площади. В кадре она сидела на брусчатке в закрытой одежде, широко расставив ноги.

Несмотря на идеологические сложности советская мода менялась и развивалась. Благодаря стараниями отечественных модельеров, ежегодно появлялись новые образы. Девушки все чаще стали сниматься в рекламе не только одежды, но и автомобильного транспорта, бытовой техники. К началу 90-х от былых запретов не осталось и следа, а после распада СССР для моделей наступила совсем другая реальность.

Как выглядели первые советские манекенщицы и как менялись модели в Советском Союзе — в галерее «Рамблера»

Общество,Фото,Регина Збарская,
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