Как выглядели модели в СССР

Модельный бизнес — одно из самых заветных желаний молодых девушек. Ради прогулки по подиуму под вспышки фотокамер представительницы прекрасного пола готовы преодолеть многие лишения и издержки профессии. Жизнь современной модели можно сравнить с яркой жизнью рок музыкантов. Здесь есть место для шумных вечеринок, путешествий по всему миру и отдыха в самых дорогих отелях. Заработок самых успешных и ярких представительниц индустрии красоты превышает миллион долларов США.

Но в нашей стране так было не всегда. В СССР модельный бизнес практически отсутствовал. Профессия манекенщицы считалась не престижной и была низкооплачиваемой. Для сравнения зарплата демонстратора одежды, так называли моделей в Советском Союзе, составляла 75 рублей в месяц. Это был примерный уровень достатка уборщицы на производстве, которая в те годы получала 80 рублей.

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Конечно, в работе манекенщицы были и свои плюсы. Самые известные девушки могли участвовать в модных показах за границей, общаться с иностранцами, актерами, музыкантами и другими представителями высшего общества. При этом довольно часто о таких моделях ходили слухи о работе на ГКБ. Недаром одну из самых известных манекенщиц СССР Регину Збарскую называли «самым красивым оружием Кремля». Девушкам также необходимо было быть осторожными в своих высказываниях, быть скромными и не попадать в скандалы. Так спецслужбы отстранили от работы за границей модель Галину Миловскую из-за смелого снимка на Красной площади. В кадре она сидела на брусчатке в закрытой одежде, широко расставив ноги.

Несмотря на идеологические сложности советская мода менялась и развивалась. Благодаря стараниями отечественных модельеров, ежегодно появлялись новые образы. Девушки все чаще стали сниматься в рекламе не только одежды, но и автомобильного транспорта, бытовой техники. К началу 90-х от былых запретов не осталось и следа, а после распада СССР для моделей наступила совсем другая реальность.