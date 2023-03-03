Педагог оценил идею отказаться о системы ЕГЭ

"Сам учитель не должен оценивать свой собственный труд. А на ЕГЭ происходит независимая оценка того, как подготовлен конкретный ребенок. И в этом смысле это довольно серьезный инструмент против коррупции.



Я работаю уже полвека. И когда мне говорили, что в советские годы не было ЕГЭ и не было коррупции, — это была полная ерунда. Раздавались звонки с просьбой, мол, отнеситесь, пожалуйста, "повнимательнее" к моему ребенку. Но это означало, что его сочинение нужно было проверять с двумя ручками и так далее, что неприемлемо. А сейчас в ответ на такие звонки я могу просто говорить: "Я не вхож в пункты сдачи ЕГЭ, помочь вам ничем не могу". То есть объективности [в оценках] прибавилось", — заявил собеседник Рамблера.