Педагог оценил идею отказаться о системы ЕГЭ

Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, директор московского Центра образования No109 Евгений Ямбург в разговоре с Рамблером высказался о возможности отмены в России Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
В конце февраля депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал к отмене ЕГЭ в рамках реформы образования, о которой говорил президент РФ Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию. По мнению парламентария, ЕГЭ всегда был "навязанным" способом проверки знаний и "оболванивающей" практикой. Его поддержала зампред комитета по науке, образованию и культуре в Совете федерации Наталья Косихина, которая предложила провести общественное обсуждение вопроса об отмене ЕГЭ.
В настоящее время ЕГЭ, помимо прочего, выполняет функцию "мощного социального лифта", подчеркнул эксперт.
"Ребенок из провинции, у которого него нет времени и денег, чтобы приехать в Москву и посещать курсы, например, при МГУ или при "Бауманке", имеет возможность поступить в престижный вуз через ЕГЭ", — отметил Ямбург.
Еще одним плюсом ЕГЭ специалист назвал независимый формат приема экзаменов.
"Сам учитель не должен оценивать свой собственный труд. А на ЕГЭ происходит независимая оценка того, как подготовлен конкретный ребенок. И в этом смысле это довольно серьезный инструмент против коррупции.
Я работаю уже полвека. И когда мне говорили, что в советские годы не было ЕГЭ и не было коррупции, — это была полная ерунда. Раздавались звонки с просьбой, мол, отнеситесь, пожалуйста, "повнимательнее" к моему ребенку. Но это означало, что его сочинение нужно было проверять с двумя ручками и так далее, что неприемлемо. А сейчас в ответ на такие звонки я могу просто говорить: "Я не вхож в пункты сдачи ЕГЭ, помочь вам ничем не могу". То есть объективности [в оценках] прибавилось", — заявил собеседник Рамблера.
Ямбург отметил, что сейчас некоторые проблемы с ЕГЭ остаются, но со временем экзамен будет совершенствоваться.
"Противники ЕГЭ вечно приводят аргумент о том, что он перегружает детей и они из-за этого начинают нервничать. Но я тоже не с Луны свалился. Еще будучи школьником я сдавал восемь выпускных экзаменов. А при поступлении в вуз - еще четыре. А это не была перегрузка? Поэтому тут не надо тень наводить на плетень.
Да, у ЕГЭ есть и плюсы, и минусы. Но решать все вопросы нужно реально, не впадая в какие-то крайности и утопические проекты, связанные с воспоминаниями молодости. Понятно, что раньше "и вода была мокрее, и деревья были большими". Но нельзя идти вперед, с головой повернутой назад", — сказал педагог.
Ранее депутат Госдумы, вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой отмечал, что необходимость отмены ЕГЭ обсуждается и будет обсуждаться как необходимый шаг по возвращению российского образования в традиционное национальное русло. Вместе с тем глава Рособрнадзора Анзор Музаев говорил о том, что отмена ЕГЭ в России в связи с выходом из Болонской системы не обсуждается.