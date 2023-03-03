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25 минут назад

Педагог оценил идею отказаться о системы ЕГЭ

Семён Капранов
Евгений Ямбургэксперт

Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, директор московского Центра образования No109 Евгений Ямбург в разговоре с Рамблером высказался о возможности отмены в России Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

В конце февраля депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал к отмене ЕГЭ в рамках реформы образования, о которой говорил президент РФ Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию. По мнению парламентария, ЕГЭ всегда был "навязанным" способом проверки знаний и "оболванивающей" практикой. Его поддержала зампред комитета по науке, образованию и культуре в Совете федерации Наталья Косихина, которая предложила провести общественное обсуждение вопроса об отмене ЕГЭ.

ЕГЭ никто отменять не будет. Это медицинский факт. Президент нигде не говорил о необходимости отменить экзамен. Все разговоры об отмене ЕГЭ - популистские, их ведут те, кто не очень хорошо знает, что происходит в реальных школах, в реальных ситуациях.

ЕГЭ прошел множество стадий различных стадий. Когда все это только начиналось, я, как гуманитарий, был категорически против ЕГЭ. Лет 15 назад там была "угадайка": из трех ответов на вопрос нужно было выбрать правильный. Например, был вопрос: "Любил ли Онегин Татьяну?". И три варианта ответа: "Да, любил", "Нет, не любил" и "Когда как". И правильный ответ был - "Когда как". Конечно, это вызывало и смех, и слезы.

Но за прошедшее с тех пор время многое изменилось. Эту "угадайку" убрали, появились такие вещи, как эссе. И эссе уже требует от учащихся наличие хорошего стереоскопического взгляда. Чтобы написать эссе, скажем, по истории, нужно, например, понимать, что Иван Грозный и Шекспир - это современники. То есть при написании эссе можно приводить разные точки зрения на те или иные события - это уже серьезная и глубокая работа.

Кроме того, если раньше при сдаче ЕГЭ по иностранным языкам просто заполняли схемы, то теперь там есть такой раздел, как "говорение". Ответы на вопросы фиксируются на записывающих устройствах, и после этого их объективно оценивают. А сегодня мы уже готовим ребят к такому же "говорению" по литературе - тех, кто выбрал этот предмет. И список таких примеров можно продолжать.
Евгений Ямбург
Евгений ЯмбургЗаслуженный учитель России, доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, директор московского Центра образования №109

В настоящее время ЕГЭ, помимо прочего, выполняет функцию "мощного социального лифта", подчеркнул эксперт.

"Ребенок из провинции, у которого него нет времени и денег, чтобы приехать в Москву и посещать курсы, например, при МГУ или при "Бауманке", имеет возможность поступить в престижный вуз через ЕГЭ", — отметил Ямбург.

Еще одним плюсом ЕГЭ специалист назвал независимый формат приема экзаменов.

"Сам учитель не должен оценивать свой собственный труд. А на ЕГЭ происходит независимая оценка того, как подготовлен конкретный ребенок. И в этом смысле это довольно серьезный инструмент против коррупции.

Я работаю уже полвека. И когда мне говорили, что в советские годы не было ЕГЭ и не было коррупции, — это была полная ерунда. Раздавались звонки с просьбой, мол, отнеситесь, пожалуйста, "повнимательнее" к моему ребенку. Но это означало, что его сочинение нужно было проверять с двумя ручками и так далее, что неприемлемо. А сейчас в ответ на такие звонки я могу просто говорить: "Я не вхож в пункты сдачи ЕГЭ, помочь вам ничем не могу". То есть объективности [в оценках] прибавилось", — заявил собеседник Рамблера.

Ямбург отметил, что сейчас некоторые проблемы с ЕГЭ остаются, но со временем экзамен будет совершенствоваться.

"Противники ЕГЭ вечно приводят аргумент о том, что он перегружает детей и они из-за этого начинают нервничать. Но я тоже не с Луны свалился. Еще будучи школьником я сдавал восемь выпускных экзаменов. А при поступлении в вуз - еще четыре. А это не была перегрузка? Поэтому тут не надо тень наводить на плетень.

Да, у ЕГЭ есть и плюсы, и минусы. Но решать все вопросы нужно реально, не впадая в какие-то крайности и утопические проекты, связанные с воспоминаниями молодости. Понятно, что раньше "и вода была мокрее, и деревья были большими". Но нельзя идти вперед, с головой повернутой назад", — сказал педагог.

Ранее депутат Госдумы, вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой отмечал, что необходимость отмены ЕГЭ обсуждается и будет обсуждаться как необходимый шаг по возвращению российского образования в традиционное национальное русло. Вместе с тем глава Рособрнадзора Анзор Музаев говорил о том, что отмена ЕГЭ в России в связи с выходом из Болонской системы не обсуждается.

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