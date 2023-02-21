В Госдуме призвали отказаться от ЕГЭ

Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал к отмене единого государственного экзамена в рамках реформы образования, о которой заявил президент Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию. По его мнению, ЕГЭ всегда был «навязанным» способом проверки знаний.

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«Выступаю за отмену единого государственного экзамена — самого навязанного теста, который оболванивает подготовку наших детей к обучению в высших учебных заведениях», — заявил Султан Хамзаев РИА Новости.

Его поддержала зампред комитета по науке, образованию и культуре в Совете федерации Наталья Косихина, которая предложила провести общественное обсуждение вопроса об отмене ЕГЭ.