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20 минут назад

В Рособрнадзоре высказались об отмене ЕГЭ из-за выхода из Болонской системы

Елена Прошина

Отмена ЕГЭ в России в связи с выходом из Болонской системы не обсуждается, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Об это пишет РИА Новости.

В Рособрнадзоре высказались об отмене ЕГЭ из-за выхода из Болонской системы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он подчеркнул, что ЕГЭ никогда не был элементом Болонской системы. Речь шла об изменениях в системе высшего образования в России, поэтому сейчас этот вопрос не обсуждается.

«Все привыкли путать Болонскую систему с Единым государственным экзаменом», - подчеркнул Музаев.

Ранее в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию президент Владимир Путин сообщил об отказе российского образования от Болонской системы. Сразу после этого в обществе заговорили о том, что в РФ необходимо отказаться от ЕГЭ. Однако власти пока не подтвердили намерения переходить на другую систему проведения экзаменов.

По данным опроса Superjob, выпускники все чаще стали готовиться к ЕГЭ с помощью репетиторов. Каждый второй родитель рассказал, что его ребенок берет частные уроки. Еще 2 года назад таких школьников было в 1,5 раза меньше.

Ранее в Московской области прошли тренировочное мероприятие в формате ЕГЭ по литературе и информатике. В них приняли участие более 700 учеников. Целью таких мероприятий является отработка сотрудниками пунктов проведения экзамена организационных и технологических процедур. При этом сами работы у школьников проверяться не будут.

Общество,Анзор Музаев,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,Рособрнадзор,
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