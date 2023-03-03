В Госдуме заявили о планах обсуждения отмены ЕГЭ

Возможность отмены Единого государственного экзамена обсуждается и будет обсуждаться. Об этом заявил депутат Госдумы, вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой. Его слова приводит РИА Новости.

Парламентарий связал возможность отмены ЕГЭ с заявленным президентом России Владимиром Путиным возвратом к традиционной системе образования.

«Необходимость отмены ЕГЭ обсуждается и будет обсуждаться как необходимый шаг по возвращению нашего образования в традиционное национальное русло», — заявил он.

С позицией Толстого согласен депутат Султан Хамзаев. Он назвал ЕГЭ оболванивающей практикой. В то же время сегодня, 3 марта, в Рособрнадзоре заявили, что отмена ЕГЭ после отказа от Болонской системы не обсуждается.