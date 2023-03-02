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1 час назад

«Красный Диор»: Вячеславу Зайцеву — 85

Газета.Ru

Легендарный советский и российский модельер Вячеслав Зайцев родился в текстильной столице Советского Союза – городе Иваново. Окончил с отличием Московский текстильный институт и был распределён на Экспериментально-техническую швейную фабрику Мособлсовнархоза. Вскоре его коллекцию спецодежды для женщин-работниц опубликовал журнал Paris Match, а парижские кутюрье Пьер Карден и Марк Боан попросили о встрече с ним.

1/25 Вячеслав Зайцев, 1985 год
Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости
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2/25 Вячеслав Зайцев, 1971 год
Фото: Борис Кауфман/РИА Новости
3/25 Вячеслав Михайлович Зайцев и манекенщица Регина Збарская, 1963 год
Фото: Борис Кауфман/РИА Новости
4/25 Вячеслав Зайцев во время прогулки по Москве, 1964 год
Фото: В. Леонов/РИА Новости
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5/25 Вячеслав Зайцев с эскизами в руках, 1964 год
Фото: Мирослав Муразов/РИА Новости
6/25 Вячеслав Зайцев, 1964 год
Фото: В. Леонов/РИА Новости
7/25 Вячеслав Зайцев, 1966 год
Фото: Александр Макаров/РИА Новости
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8/25 Вячеслав Зайцев, 1971 год
Фото: Борис Кауфман/РИА Новости
9/25 Вячеслав Зайцев с манекенщицами, 1971 год
Фото: Борис Кауфман/РИА Новости
10/25 Художник-модельер Вячеслав Зайцев и манекенщица Регина Збарская обсуждают новые модели, 1966 год
Фото: Александр Макаров/РИА Новости
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11/25 Вячеслав Зайцев у витрин ГУМа, 1964 год
Фото: В. Леонов/РИА Новости
12/25 Вячеслав Зайцев за работой над новой коллекцией женской одежды, 1964 год
Фото: Мирослав Муразов/РИА Новости
13/25 Вячеслав Зайцев в мастерской Общесоюзного Дома моделей одежды, 1974 год
Фото: Борис Бабанов/РИА Новости
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14/25 Художник-модельер Вячеслав Зайцев и актриса Алиса Фрейндлих в гримерной перед спектаклем «Вишневый сад». Московский театр «Современник», 1981
Фото: Петрухин/РИА Новости
15/25 Вячеслав Зайцев с манекенщицами, 1971 год
Фото: Борис Кауфман/РИА Новости
16/25 Вячеслав Зайцев, 1977 год
Фото: Андрей Князев/РИА Новости
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17/25 Вячеслав Зайцев у себя дома, 1977 год
Фото: Борис Кауфман/РИА Новости
18/25 Вячеслав Зайцев, 1976 год
Фото: Борис Кауфман/РИА Новости
19/25 Вячеслав Зайцев у себя на кухне, 1994 год
Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости
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20/25 Вячеслав Зайцев, 1993 год
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
21/25 Вячеслав Зайцев, 1986 год
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
22/25 Вячеслав Зайцев демонстрирует урожай томатов в теплице на своем участке в Московской области, 2012 год
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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23/25 Вячеслав Зайцев возле своего дома в Московской области, 2012 год
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
24/25 Вячеслав Зайцев на показе своей коллекции одежды «Искусство. Творчество. Духовность» в рамках XII Российского фестиваля моды «Плес на Волге. Льняная палитра» в Плесе, 2017 год
Фото: Варвара Гертье/РИА Новости
25/25 Вячеслав Зайцев на показе своей коллекции pret-a-porter de luxe «Ноктюрн» в рамках Московской недели моды в Большом амфитеатре в парке «Зарядье», 2022 год
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Дальше последовали его знаменитые коллекции «Русская серия» (1965—1968), коллекции по русским народным мотивам из ивановских ситцев (1976), «1000-летие Крещения Руси» (1987—1988), «Русские сезоны в Париже» (1988). Расписные телогрейки, цветные валенки и юбки из павловопосадских платков стали узнаваемыми по всему миру. На Западе Зайцева однозначно признали лидером советской моды, а СМИ окрестили его «Красным Диором».

Зайцев страдает болезнью Паркинсона и в последние годы практически не покидает свой подмосковный особняк.

2 марта Вячеславу Зайцеву исполняется 85 лет.

Общество,Фото,Вячеслав Зайцев,Пьер Карден,
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