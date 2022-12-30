30 декабря исполняется 100 лет со дня создания СССР. В тот день на I-м Всесоюзном съезде Советов главами делегаций четырех советских республик РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР, образовавшихся после распада Российской империи, был подписан Договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик. Основой нового объединения стал так называемый ленинский вариант, который давал широкую автономию входившим в СССР республикам. Большевики верили, что пожар мировой революции вскоре распространится на весь мир, поэтому оставили возможность войти в состав нового объединения для любых государств. При этом, они не хотели быть похожими на Российскую империю и разрешили республиками свободно выходить из Союза.