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45 минут назад

100 лет со дня образования СССР

Александр Котлеткин

30 декабря исполняется 100 лет со дня создания СССР. В тот день на I-м Всесоюзном съезде Советов главами делегаций четырех советских республик РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР, образовавшихся после распада Российской империи, был подписан Договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик. Основой нового объединения стал так называемый ленинский вариант, который давал широкую автономию входившим в СССР республикам. Большевики верили, что пожар мировой революции вскоре распространится на весь мир, поэтому оставили возможность войти в состав нового объединения для любых государств. При этом, они не хотели быть похожими на Российскую империю и разрешили республиками свободно выходить из Союза.

1/26 Председатель Совета народных комиссаров СССР Владимир Ильич Ленин (Ульянов) во время болезни в усадьбе Горки Подольского уезда, 1923 год
Фото: ТАСС
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2/26 Взрыв храма Христа Спасителя на улице Волхонка в Москве, 1931 год
Фото: ТАСС
3/26 Площадка для катания на игрушечных автомобилях в детском городке на территории Центрального парка культуры и отдыха имени М. Горького, 1939 год
Фото: ТАСС
4/26 Фонтан "Бармалей" работы скульптора Ольги Николаевны Кудрявцевой на привокзальной площади после налета немецкой авиации во время Великой Отечественной войны, 1942 год
Фото: ТАСС
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5/26 Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчиль, президент США Франклин Делано Рузвельт и Народный комиссар обороны СССР, Председатель Совета народных комиссаров СССР, Председатель Государственного комитета обороны, Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Виссарионович Сталин во время Ялтинской конференции, 1945 год
Фото: ТАСС
6/26 Жители города на Красной площади во время празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне, 1945 год
Фото: ТАСС
7/26 Военная регулировщица Мария Шальнова на одной из улиц Берлина, освобожденного советскими войсками от гитлеровцев в ходе Второй мировой войны, 1945 год
Фото: ТАСС
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8/26 Проводы девушек, отправляющихся из Украины на целину в Кустанайскую область, 1959 год
Фото: ТАСС
9/26 Собаки Белка и Стрелка, совершившие первый орбитальный полет с успешным возвращением на Землю на борту космического корабля Спутник-5 19 августа 1960 года
Фото: ТАСС
10/26 Первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, председатель Совета Министров СССР Никита Сергеевич Хрущев и первый секретарь Центрального Комитета Единой партии социалистической революции Кубы, премьер-министр Республики Кубы Фидель Кастро во время поездки в Грузинскую ССР, 1963 год
Фото: ТАСС
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11/26 Первый в мире космонавт, Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Юрий Алексеевич Гагарин с подаренной ему спортивной французской машиной фирмы "Матра" у монумента "Покорителям космоса" на проспекте Мира, 1965 год
Фото: ТАСС
12/26 Автомобили ГАЗ-21 "Волга" и Москвич-408, 1967 год
Фото: ТАСС
13/26 Монтажница Галина Насатович демонстрирует новую модель - магнитолу "ВЭФ-Сигма", 1979 год
Фото: ТАСС
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14/26 Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев и Член Политбюро ЦК КПСС, Секретарь ЦК КПСС Константин Устинович Черненко с пионерами во время церемонии открытия Международного детского праздника, посвященного Году ребенка, во Всесоюзном пионерском лагере "Артек" имени В. И. Ленина, 1979 год
Фото: ТАСС
15/26 Пионеры города Счастье во время работы на субботнике, 1980 год
Фото: ТАСС
16/26 Автоинспектор ГАИ капитан Мулло Нуров на посту, 1982 год
Фото: ТАСС
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17/26 День Знаний в Москве. Мама провожает первоклассницу в школу, 1986 год
Фото: ТАСС
18/26 Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев во время выступления на утреннем заседании XX съезда Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи в Кремлевском Дворце съездов, 1987 год
Фото: ТАСС
19/26 Олимпийский талисман Миша во время торжественной церемонии закрытия XXII летних Олимпийских игр на Большой спортивной арене Центрального стадиона имени В. И. Ленина, 1980 год
Фото: ТАСС
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20/26 Ирина и Борис Пресновы познакомились и сыграли свадьбу на БАМе, 1981 год
Фото: ТАСС
21/26 Первомайская демонстрация трудящихся на Красной площади, 1983 год
Фото: ТАСС
22/26 Строительство "Укрытия" над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции имени В. И. Ленина после аварии. 26 апреля 1986 года произошел взрыв на четвертом энергоблоке АЭС в ходе испытаний оборудования во время остановки реактора для очередного планово-предупредительного ремонта, 1986 год
Фото: ТАСС
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23/26 Во время торжественной встречи советских воинов-интернационалистов, возвращающихся из Афганистана. Выполняя Женевские соглашения, Советский Союз, в соответствии с достигнутыми договоренностями, полностью завершил вывод частей и соединений ограниченного контингента советских войск из Афганистана, 1989 год
Фото: ТАСС
24/26 Магазин в Ленинградской области, 1989 год
Фото: ТАСС
25/26 Открытие ресторана "Макдоналдс" в Москве, 1990 год
Фото: ТАСС
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26/26 Митинг москвичей в поддержку демократии у Дома Советов РСФСР, 1991 год
Фото: ТАСС

За первые десятилетия своего существования СССР превратился из аграрной страны в индустриального гиганта. Росла грамотность населения, уровень жизни, развивалась наука и искусство. Победа в Великой Отечественной войне сделала Советский Союз сверхдержавой. Советским ученым удалось раскрыть тайну атомной энергии, запустить первый искусственный спутник Земли, а затем отправить человека в космос. При этом, уже в начале 70-х в стране началось замедление экономического роста. Впоследствии именно неразрешенные структурные проблемы в экономике СССР стали причиной сильнейшего экономического кризиса в стране, который стал одной из причин ее распада. Как возник, развивался и менялся Советский Союз и его главные символы – в галерее «Рамблера».

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