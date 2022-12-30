30 декабря исполняется 100 лет со дня создания СССР. В тот день на I-м Всесоюзном съезде Советов главами делегаций четырех советских республик РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР, образовавшихся после распада Российской империи, был подписан Договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик. Основой нового объединения стал так называемый ленинский вариант, который давал широкую автономию входившим в СССР республикам. Большевики верили, что пожар мировой революции вскоре распространится на весь мир, поэтому оставили возможность войти в состав нового объединения для любых государств. При этом, они не хотели быть похожими на Российскую империю и разрешили республиками свободно выходить из Союза.
За первые десятилетия своего существования СССР превратился из аграрной страны в индустриального гиганта. Росла грамотность населения, уровень жизни, развивалась наука и искусство. Победа в Великой Отечественной войне сделала Советский Союз сверхдержавой. Советским ученым удалось раскрыть тайну атомной энергии, запустить первый искусственный спутник Земли, а затем отправить человека в космос. При этом, уже в начале 70-х в стране началось замедление экономического роста. Впоследствии именно неразрешенные структурные проблемы в экономике СССР стали причиной сильнейшего экономического кризиса в стране, который стал одной из причин ее распада. Как возник, развивался и менялся Советский Союз и его главные символы – в галерее «Рамблера».