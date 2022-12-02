Киевский режим, усиливая давление на Украинскую православную церковь (УПЦ), уже не боится отбросить всякую видимость демократического устройства, поскольку не сомневается в поддержке своих западных покровителей. Об этом заявил в пятницу ТАСС советник Патриарха Московского и всея Руси, член Межведомственной рабочей группы РПЦ по координации помощи епархиям Донбасса и сопредельных территорий протоиерей Николай Балашов, комментируя меры, направленные на запрет УПЦ.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решения о мерах против Украинской православной церкви. Среди них поручения внести в парламент законопроект о запрете "аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций" и активизировать работу по борьбе с российскими спецслужбами в УПЦ. Государственной службе по этнополитике и свободе совести поручено провести религиоведческую экспертизу устава об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом. Также власти Украины проверят правомерность использования УПЦ имущества Киево-Печерской лавры.

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"Давление, оказываемое властями на каноническую Украинскую православную церковь, нарастает с каждым днем. Режим Зеленского уже не боится отбросить всякую видимость демократического общественного устройства, поскольку не сомневается: западные покровители не упрекнут его в нарушении прав и свобод граждан Украины", - сказал Балашов, отвечая на просьбу прокомментировать решения СНБО относительно УПЦ.

В последнее время украинские правоохранительные органы провели серию обысков в храмах канонической Украинской православной церкви. В Службе безопасности Украины заявляли об обнаружении "пророссийской литературы и миллионов наличными", а также "материалов, отрицающих существование Украины".

УПЦ является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, ее особый статус отражен в уставе Русской православной церкви и в уставе самой УПЦ. Собор, прошедший 27 мая в Киеве, заявил, что приняты "дополнения и изменения в устав об управлении УПЦ, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости УПЦ". В 2018 году в Киеве при участии Константинопольского патриархата из двух раскольнических церковных структур была создана так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ). Московский патриархат и УПЦ не признают канонического статуса этой религиозной организации. После создания ПЦУ ее сторонники начали силой захватывать храмы УПЦ.

Украинское правительство запретит деятельность религиозных организаций, которые по мнению Киева аффилированы с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что на Украине необходимо создать условия, при которых «зависимые от страны-агрессора деятели не будут иметь возможности манипулировать украинцами».

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«СНБО поручила правительству внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о невозможности деятельности на Украине аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации религиозных организаций», — приводит РИА Новости слова Зеленского.

Украинский лидер добавил, что на заседании СНБО обсуждались связи отдельных украинских религиозных кругов с Россией.

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит следственные действия на территории девяти объектов Украинской православной церкви (УПЦ) в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях, сообщила пресс-служба СБУ, передает ТАСС.

Уточняется, что контрразведывательные мероприятия проводятся, в частности, в Свято-Николаевском мужском монастыре Хустской епархии в Закарпатье, Свято-Анастасиевском ставропигиальном женском монастыре в Житомире, ските Свято-Анастасиевского монастыря в Житомирском районе, ските в честь Иверской иконы Божией Матери Чоповичского женского ставропигиального монастыря в честь Афонской иконы Божией Матери в Житомирском районе. В Ровенской области следственные действия проводятся в Городокском женском монастыре, Свято-Георгиевском подворье, храме Всех Волынских Святых, Свято-Воскресенском храме, Свято-Успенском храме.

Отмечается, что мероприятия проводятся совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией «в рамках системной работы по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб».

Указывается, что при непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений, в том числе гостиничного типа, «для выявления лиц, причастных к противоправной деятельности, и предметов, запрещенных к обращению».

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении священников Киево-Печерской лавры в прославлении России и «восхвалении русского мира».

По данным ведомства, они «восхваляли русский мир» и пели «о пробуждении матушки-Руси», передает РИА «Новости».

Подозреваемым вменяют статью под названием «оправдание, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников, совершенное группой лиц».

Офис генерального прокурора Украины сообщил о предъявлении обвинения священнику Украинской православной церкви (УПЦ) по факту "распространения среди прихожан Киево-Печерской лавры тезисов пропагандистского характера".

"Сообщено о подозрении (эквивалентно предъявлению обвинения в российской практике - прим. ТАСС) священнику Киево-Печерской лавры", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства в четверг. По версии обвинения, 12 ноября 2022 года он во время богослужения в одном из храмов Киево-Печерской лавры "распространял среди прихожан тезисы пропагандистского характера".

В офисе генпрокурора указали, что священник является уроженцем Брянской области, объявление ему предъявлено по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины.

Власти Львовской области запретили на своей территории деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. Об этом говорится на официальном сайте областного совета.

«Депутаты Львовского областного совета сегодня, 29 ноября, в ходе сессионного заседания приняли решение о необходимости запрета деятельности религиозных организаций (объединений) Украинской православной церкви (Московского патриархата) на территории Львовской области», - говорится в сообщении на сайте облсовета.

В своем сообщении члены облсовета рекомендовали органам местного самоуправления Львовской области способствовать изменению подчинения общин УПЦ в канонических и организационных вопросах. Кроме того, депутаты обратились в правоохранительные органы с просьбой «обеспечить сохранность имущества и культурных ценностей» церквей, которые согласятся перейти к другим конфессиям.

В ответ на действия Службы безопасности Украины (СБУ) в храмах Украинской православной церкви, включая Киево-Печерскую лавру, следует провести обыски в бункере главы государства Владимира Зеленского. С соответствующим предложением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.

«Можно было обыск в бункере Зеленского провести. Представляете, что там найдут?» — отметила дипломат.

22 ноября стало известно, что СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру после песнопений о России. Проверки прошли и в ряде других православных храмах. Впоследствии в ведомстве заявили об обнаружении в церквях «пророссийской литературы».

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Проведение обысков в Киево-Печерской лавре свидетельствует о полной моральной деградации украинской власти. Такое мнение высказал во вторник глава постоянной комиссии по международному сотрудничеству в области прав человека Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества (СПЧ) Кирилл Вышинский.

"Образ лавры как столпа духовности всегда был ориентиром для народа в самые тяжелые минуты. И когда ее беспардонно втягивают в политику и навешивают на нее абсурдные обвинения, то это свидетельствует о полной моральной деградации украинской власти. Понятно, что без указки президента СБУ бы на это не решилась", - сказал Вышинский, слова которого цитирует пресс-служба СПЧ.

Член совета добавил, что украинские националисты всегда хотели добраться до Киево-Печерской лавры. По его словам, еще на майданах в 2004 и 2014 годах звучали лозунги забрать старейшую обитель.

"Но напомню, что всегда находились верующие, которые отбивали лавру у противников. Дай Бог, такие найдутся и сегодня", - выразил надежду Вышинский.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила проведение проверок в Киево-Печерской лавре. В СБУ их объяснили необходимостью ограждения населения от провокаций и террористических актов. 13 ноября СБУ возбудила уголовное дело по факту песнопений о России в одном из храмов Киево-Печерской лавры. Также в СБУ сообщили, что сотрудники спецслужбы проводят проверку на территории двух монастырей Украинской православной церкви в Ровенской области.

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал обыски в Киево-Печерской лавре, которые проводят спецслужбы Украины.

«Как и многие другие случаи преследования верующих на Украине с 2014 года, эта акция устрашения верующих практически наверняка останется без внимания тех, кто называет себя международным правозащитным сообществом», - написал в своем Telegram-канале представитель РПЦ.

По его словам, в условиях эскалации конфликта злоба выплескивается на тех, кто беззащитен и виновен уже тем, что поклоняется тем же святым, совершает богослужение на том же общем древнем языке, что и Церковь, провозглашенная «вражеской».

«Никто не вспоминает о том, что в России и на Украине Церковь остается тем единственным местом, где едиными устами возносятся искренние молитвы о мире в условиях отчуждения. Вероятно, именно это не дает покоя врагу рода человеческого, сеющему новые ростки розни», - сообщил Владимир Легойда.

Обыски в Киево-Печерской лавре, у авторитетных митрополитов Украинской православной церкви - это грубейшие попытки вмешательства руководства Украины в жизнь церкви, что вписывается в контекст борьбы со всем русским. Об этом заявил глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний на конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".

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"Все это, конечно, грубейшие попытки вмешательства политического руководства страны в жизнь церкви, все это вписывается в контекст борьбы со всем русским, что сегодня происходит на Украине", - сказал митрополит.

Он отметил, что подобные действия украинских властей это "попытка <...> лишить нас того духовного единства, которое и может обеспечить православная церковь". Но все эти годы и десятилетия, подчеркнул Антоний, верующие являют единомыслие, стойко сопротивляются попыткам лишить их возможности принадлежать той церкви, которой они хотят принадлежать, несмотря на то, что захватываются храмы, верующих выгоняют из церквей.