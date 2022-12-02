Зеленский: Украина запретит религиозные организации, аффилированные с РФ

Украинское правительство запретит деятельность религиозных организаций, которые по мнению Киева аффилированы с Россией , заявил президент Украины Владимир Зеленский .

Он отметил, что на Украине необходимо создать условия, при которых «зависимые от страны-агрессора деятели не будут иметь возможности манипулировать украинцами».