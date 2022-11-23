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26 минут назад

Захарова предложила СБУ провести обыски у Зеленского

Lenta.ruиещё 2

В ответ на действия Службы безопасности Украины (СБУ) в храмах Украинской православной церкви, включая Киево-Печерскую лавру, следует провести обыски в бункере главы государства Владимира Зеленского. С соответствующим предложением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.

Захарова предложила СБУ провести обыски у Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Можно было обыск в бункере Зеленского провести. Представляете, что там найдут?» — отметила дипломат.

22 ноября стало известно, что СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру после песнопений о России. Проверки прошли и в ряде других православных храмах. Впоследствии в ведомстве заявили об обнаружении в церквях «пророссийской литературы».

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, обыски в лавре являются очередным звеном в цепи действий Киева против Русской православной церкви. С ней, по словам пресс-секретаря российского президента, Украина давно воюет.

Политика,Владимир Зеленский,Мария Захарова,Дмитрий Песков,МИД России,РПЦ,СБУ,
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