Захарова предложила СБУ провести обыски у Зеленского

«Можно было обыск в бункере Зеленского провести. Представляете, что там найдут?» — отметила дипломат.

22 ноября стало известно, что СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру после песнопений о России. Проверки прошли и в ряде других православных храмах. Впоследствии в ведомстве заявили об обнаружении в церквях «пророссийской литературы».