Как выглядит Дно: город в России с необычным названием

Дно - небольшой город в Псковской области. Административный центр Дновского района и городского поселения «Дно». По данным на 2021 год здесь проживало 7850 человек. Долгое время в литературе существовала легенда, что именно здесь царь Николай II подписал отречение от престола, по этому случаю на станции даже был установлен поклонный крест. Но затем выяснилось, что это неправда.
Также жители городка прославились благодаря своему острому языку. На протяжении нескольких лет Дно возглавляет рейтинг самых матерящихся городов России. Кроме того, населенный пункт стал своеобразным интернет мемом в соцсетях из-за своего названия. У россиян, проезжающих через эти места, появилась традиция - фотографироваться на фоне таблички с названием города.
Как выглядит знаменитый городок - в галерее «Рамблера».