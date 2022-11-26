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1 час назад

Как выглядит Дно: город в России с необычным названием

Александр Котлеткин

Дно - небольшой город в Псковской области. Административный центр Дновского района и городского поселения «Дно». По данным на 2021 год здесь проживало 7850 человек. Долгое время в литературе существовала легенда, что именно здесь царь Николай II подписал отречение от престола, по этому случаю на станции даже был установлен поклонный крест. Но затем выяснилось, что это неправда.

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7/9 Сообщество в социальной сети «Вконтакте» «очень очень не маськва(Дно и его окрестности)»
Фото: Соцсети
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Также жители городка прославились благодаря своему острому языку. На протяжении нескольких лет Дно возглавляет рейтинг самых матерящихся городов России. Кроме того, населенный пункт стал своеобразным интернет мемом в соцсетях из-за своего названия. У россиян, проезжающих через эти места, появилась традиция - фотографироваться на фоне таблички с названием города.

Как выглядит знаменитый городок - в галерее «Рамблера».

Общество,Фото,Николай II,
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