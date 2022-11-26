Как выглядит Дно: город в России с необычным названием

Дно - небольшой город в Псковской области. Административный центр Дновского района и городского поселения «Дно». По данным на 2021 год здесь проживало 7850 человек. Долгое время в литературе существовала легенда, что именно здесь царь Николай II подписал отречение от престола, по этому случаю на станции даже был установлен поклонный крест. Но затем выяснилось, что это неправда.