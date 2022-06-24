Фотографии Иосифа Сталина в цвете

Иосиф Сталин родился 21 декабря 1879 году (18 декабря 1878году по другим данным) в семье ремесленника.
В 1894 году с отличием закончил Горийское духовное училище. С 1901 года жил на нелегальном положении, не менее 9 раз подвергался арестам и 8 раз ссылке за революционную деятельность.
Сталин один из участников организации Октябрьской революции 1917 года. В годы Гражданской войны был среди военно-политических руководителей большевиков.
К концу 1920-х годов сосредоточил в своих руках всю полноту партийной и государственной власти. Под его руководством был взят курс на радикальную перестройку жизни в стране: проведение индустриализации, коллективизации, создание «социалистической» культуры.
С первой половины 1930-х годов начал формироваться «культ личности» Сталина – создание средствами массовой пропаганды, культуры и искусства образа непогрешимого вождя.
После смерти Сталина его репрессивная внутренняя политика была подвергнута порицанию, а ближайшие сподвижники казнены.
Каким был «Отец народов», в работах художника-колоризатора Ольги Шириной (Klimbim) – в галерее «Рамблера» .