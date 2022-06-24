Фотографии Иосифа Сталина в цвете

Иосиф Сталин родился 21 декабря 1879 году (18 декабря 1878году по другим данным) в семье ремесленника.

1/12 Иосиф Сталин родился 21 декабря 1879 году (18 декабря 1878году по другим данным) в семье ремесленника Фото: Klimbim Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/12 В 1894 году с отличием закончил Горийское духовное училище Фото: Klimbim 3/12 С 1901 года жил на нелегальном положении, не менее 9 раз подвергался арестам и 8 раз ссылке за революционную деятельность Фото: Klimbim 4/12 Сталин один из участников организации Октябрьской революции 1917 года Фото: Klimbim Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/12 В годы Гражданской войны был среди военно-политических руководителей большевиков Фото: Klimbim 6/12 К концу 1920-х годов сосредоточил в своих руках всю полноту партийной и государственной власти Фото: Klimbim 7/12 Под его руководством был взят курс на радикальную перестройку жизни в стране: проведение индустриализации, коллективизации, создание «социалистической» культуры Фото: Klimbim Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/12 С первой половины 1930-х годов начал формироваться «культ личности» Сталина – создание средствами массовой пропаганды, культуры и искусства образа непогрешимого вождя Фото: Klimbim 9/12 После смерти Сталина его репрессивная внутренняя политика была подвергнута порицанию, а ближайшие сподвижники казнены. Фото: Klimbim 10/12 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/12 12/12

В 1894 году с отличием закончил Горийское духовное училище. С 1901 года жил на нелегальном положении, не менее 9 раз подвергался арестам и 8 раз ссылке за революционную деятельность.

Сталин один из участников организации Октябрьской революции 1917 года. В годы Гражданской войны был среди военно-политических руководителей большевиков.

К концу 1920-х годов сосредоточил в своих руках всю полноту партийной и государственной власти. Под его руководством был взят курс на радикальную перестройку жизни в стране: проведение индустриализации, коллективизации, создание «социалистической» культуры.

С первой половины 1930-х годов начал формироваться «культ личности» Сталина – создание средствами массовой пропаганды, культуры и искусства образа непогрешимого вождя.

После смерти Сталина его репрессивная внутренняя политика была подвергнута порицанию, а ближайшие сподвижники казнены.