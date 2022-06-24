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1 час назад

Фотографии Иосифа Сталина в цвете

Александр Котлеткин

Иосиф Сталин родился 21 декабря 1879 году (18 декабря 1878году по другим данным) в семье ремесленника.

1/12 Иосиф Сталин родился 21 декабря 1879 году (18 декабря 1878году по другим данным) в семье ремесленника
Фото: Klimbim
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2/12 В 1894 году с отличием закончил Горийское духовное училище
Фото: Klimbim
3/12 С 1901 года жил на нелегальном положении, не менее 9 раз подвергался арестам и 8 раз ссылке за революционную деятельность
Фото: Klimbim
4/12 Сталин один из участников организации Октябрьской революции 1917 года
Фото: Klimbim
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5/12 В годы Гражданской войны был среди военно-политических руководителей большевиков
Фото: Klimbim
6/12 К концу 1920-х годов сосредоточил в своих руках всю полноту партийной и государственной власти
Фото: Klimbim
7/12 Под его руководством был взят курс на радикальную перестройку жизни в стране: проведение индустриализации, коллективизации, создание «социалистической» культуры
Фото: Klimbim
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8/12 С первой половины 1930-х годов начал формироваться «культ личности» Сталина – создание средствами массовой пропаганды, культуры и искусства образа непогрешимого вождя
Фото: Klimbim
9/12 После смерти Сталина его репрессивная внутренняя политика была подвергнута порицанию, а ближайшие сподвижники казнены.
Фото: Klimbim
10/12 
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В 1894 году с отличием закончил Горийское духовное училище. С 1901 года жил на нелегальном положении, не менее 9 раз подвергался арестам и 8 раз ссылке за революционную деятельность.

Сталин один из участников организации Октябрьской революции 1917 года. В годы Гражданской войны был среди военно-политических руководителей большевиков.

К концу 1920-х годов сосредоточил в своих руках всю полноту партийной и государственной власти. Под его руководством был взят курс на радикальную перестройку жизни в стране: проведение индустриализации, коллективизации, создание «социалистической» культуры.

С первой половины 1930-х годов начал формироваться «культ личности» Сталина – создание средствами массовой пропаганды, культуры и искусства образа непогрешимого вождя.

После смерти Сталина его репрессивная внутренняя политика была подвергнута порицанию, а ближайшие сподвижники казнены.

Каким был «Отец народов», в работах художника-колоризатора Ольги Шириной (Klimbim) – в галерее «Рамблера» .

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