В мире много красивых женщин, но в каждом поколении рождаются девушки, которых впоследствии называют настоящими символами эпохи. Благодаря своей внешности, уму и обаянию они становятся музами для художников и музыкантов, получают незабываемые роли в кино, покоряют подиумы и мужчин. Самые красивые женщины 20 века – в галерее «Рамблера».

1/19 В мире много красивых женщин, но в каждом поколении рождаются девушки, которых впоследствии называют настоящими символами эпохи. Благодаря своей внешности, уму и обаянию они становятся музами для художников и музыкантов, получают незабываемые роли в кино, покоряют подиумы и мужчин Фото: globallookpress.com\Reuters Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/19 Софи Лорен - итальянская актриса и певица. Родилась 20 сентября 1934 года в Риме. В юности Софию звали «Стеккетто», что означает «Жёрдочка» — за высокий рост и худобу. В 16 лет получила специальный приз «Мисс Элегантность» в конкурсе красоты «Мисс Италия» Фото: globallookpress.com 3/19 Первоначально снималась в кино в образе секс-бомбы в малоизвестных картинах. Уже к середине 1950-х годов Лорен стала звездой экрана, а в 1957 году актриса покорила «Голливуд». София Лорен известна своим остроумием. Некоторые фразы из её книг стали крылатыми в Италии, например: «Всему, что имею, я обязана спагетти» Фото: globallookpress.com 4/19 Бриджит Бардо - французская киноактриса, певица, фотомодель и писательница. Родилась 28 сентября 1934 года в Париже. В детстве Бриджит не считали красивой: она страдала от аллергической сыпи и амблиопии, носила специальные очки от близорукости и скобки на зубах. Родители Бардо отдали девочку в балетную школу, где будущая актриса научилась грациозно двигаться, развила складную фигуру и создала свою знаменитую в будущем походку Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/19 В 1948 году благодаря своей матери она попала на обложку журнала Elle, редактор которого назвала Бриджит «Моделью женщины будущего». С 1952 года началась ее актерская карьера. В 1956 году снялась в фильме «И Бог создал женщину», который сделал ее популярной Фото: globallookpress.com 6/19 Мэрилин Монро - американская киноактриса, секс-символ 1950-х годов, певица и модель. Родилась 1 июня 1926 года в Лос-Анжелесе. Все свое детство Мэрилин скиталась по приемным семьям. В 16 лет она вышла замуж за Джеймса Догерти, а затем устроилась на работу на авиационный завод фирмы «Radioplane Co.». Там ее заметил армейский фотограф Дэвид Коновер, который по указанию своего начальника Рональда Рейгана делал пропагандистские снимки женщин на военных заводах Фото: Reuters 7/19 В 1945 году 19-летняя Мэрилин устроилась в агентство моделей «Blue Book» в Лос-Анджелесе. Через год Монро заключила контракт с актёрским агентством, но долгое время снималась в малоизвестных фильмах. В 1950 году она снялась криминальной драме Джона Хьюстона «Асфальтовые джунгли» и в драме Джозефа Манкевича «Всё о Еве». 2 небольших роли в этих фильмах стали прорывными для карьеры Мэрилин и впоследствии сделали девушку мировым секс-символ 1950-х годов Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/19 Джина Лоллобриджида - итальянская актриса, известная по ролям в фильмах «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери». Джина родилась 4 июля 1927 года в городе Субьяко, в центре Италии в семье мастеров-мебельщиков. В 1945 году её семья переехала на окраины Рима, где Джина зарабатывала свои первые деньги как уличная художница — рисованием карикатур и шаржей Фото: globallookpress.com 9/19 Девушка также брала уроки оперного вокала и училась в театральном училище. В 1946 году Джина начала сниматься в кино в эпизодических ролях. В 1952 году она снялась в главной роли в фильме «Фанфан-тюльпан», который принес ей мировую славу и звание самой красивой женщины в мире Фото: Reuters 10/19 Элизабет Тейлор - англо-американская актриса театра и кино, «королева Голливуда» периода его расцвета, трижды удостоенная премии «Оскар». Элизабет Тейлор родилась 27 февраля 1932 года в семье американских актёров, живших и работавших в Лондоне. В 1939 году ее семья вернулась в США. В кино начала сниматься в 1942 году по инициативе своей матери. В 1949 году сыграла первую «взрослую» роль — в фильме «Заговорщик» со своим другом Робертом Тейлором Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/19 Поначалу критики относились весьма скептически к актёрским способностям юной красавицы, но участие Тейлор в драме «Место под солнцем» заставило их изменить своё мнение. И не зря, впоследствии Тейлор стала первая актриса, чей гонорар за роль Клеопатры в самом дорогом пеплуме Голливуда составил миллион долларов Фото: globallookpress.com 12/19 Катрин Денев - французская актриса и певица. Родилась 22 октября 1943 в Париже в семье актёров. Фамилию матери Денев стала использовать в самом начале карьеры, чтобы её не путали с более известной в тот момент старшей сестрой Франсуазой Дорлеак Фото: Reuters 13/19 Катрин Денёв приобрела статус звезды после каннского триумфа музыкального фильма «Шербурские зонтики». В следующем году исполнила главную роль в психологическом триллере Романа Поланского «Отвращение» закрепив успех. Денев стала олицетворением настоящей француженки и получила за свою строгую красоту прозвище «Снежная Королева французского кинематографа Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 14/19 Вивьен Ли - британская актриса, обладательница двух премий «Оскар». Вивьен Ли родилась 5 ноября 1913 в индийском городе Дарджилинге. Девушка с детства мечтала стать актрисой. В 1931 году отец помог ей поступить в Королевскую Академию Драматических искусств в Лондоне. Первое время играла в театре и исполняла небольшие роли в кино. В 1939 году сыграла Скарлетт в американском художественном фильме «Унесённые ветром» Фото: globallookpress.com 15/19 Вивьен Ли считалась одной из самых красивых актрис своего времени. Режиссёры, работавшие с ней, также подчеркивали это. Когда её спросили, считает ли она, что её красота была препятствием для того, чтобы её воспринимали всерьёз как актрису, она сказала: «Люди думают, что если вы выглядите хорошо, вы не можете играть, и поскольку я забочусь только об актёрской игре, я думаю, что красота может быть большим препятствием, если вы действительно хотите выглядеть как персонаж, которого вы играете» Фото: globallookpress.com 16/19 Клаудиа Кардинале - итальянская актриса. Родилась 15 апреля 1938 в в Тунисе. Свою первую роль в кино получила случайно. Кардинале снялась в документальном фильме для приезжающих в Тунис туристов. В 1958 году побывала на Венецианском кинофестивале как зритель, где ее заметил продюсер Франко Кристальди. Он предложил девушке долгосрочный контракт с фирмой «Видес» Фото: Reuters Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 17/19 В том же году Клаудиа Кардинале дебютировала в фильме Марио Маничелли «Обычные незнакомцы», где играла несложную роль простой девчонки из Сицилии. Снималась в фильмах знаменитых итальянских режиссёров Лукино Висконти и Федерико Феллини Фото: Reuters 18/19 Синди Кроуфорд - американская супермодель, актриса и предприниматель. Синди Кроуфорд родилась 20 февраля 1966 года в городе Де-Калб, США. Когда ей было 16 лет, во время летней работы по сбору кукурузы на неё обратил внимание газетный фотограф, который сфотографировал её. Фотография и положительная реакция на неё убедили девушку заняться модельным бизнесом. После первой четверти она бросила учёбу в университете, чтобы сосредоточиться на карьере модели Фото: Reuters 19/19 Синди Кроуфорд появлялась на обложках свыше 600 журналов во всём мире, включая такие журналы, как Vogue, W, People, Harper’s Bazaar, ELLE, Cosmopolitan и Allure; также она была лицом многих модных домов, таких, как Gianne Versace, Escada и другие Фото: Reuters

Софи Лорен - итальянская актриса и певица. Родилась 20 сентября 1934 года в Риме. В юности Софию звали «Стеккетто», что означает «Жёрдочка» — за высокий рост и худобу.

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В 16 лет получила специальный приз «Мисс Элегантность» в конкурсе красоты «Мисс Италия». Первоначально снималась в кино в образе секс-бомбы в малоизвестных картинах. Уже к середине 1950-х годов Лорен стала звездой экрана, а в 1957 году актриса покорила «Голливуд».

София Лорен известна своим остроумием. Некоторые фразы из её книг стали крылатыми в Италии, например: «Всему, что имею, я обязана спагетти».

Бриджит Бардо - французская киноактриса, певица, фотомодель и писательница. Родилась 28 сентября 1934 года в Париже. В детстве Бриджит не считали красивой: она страдала от аллергической сыпи и амблиопии, носила специальные очки от близорукости и скобки на зубах. Родители Бардо отдали девочку в балетную школу, где будущая актриса научилась грациозно двигаться, развила складную фигуру и создала свою знаменитую в будущем походку.

В 1948 году благодаря своей матери она попала на обложку журнала Elle, редактор которого назвала Бриджит «Моделью женщины будущего». С 1952 года началась ее актерская карьера. В 1956 году снялась в фильме «И Бог создал женщину», который сделал ее популярной.

Мэрилин Монро - американская киноактриса, секс-символ 1950-х годов, певица и модель. Родилась 1 июня 1926 года в Лос-Анжелесе. Все свое детство Мэрилин скиталась по приемным семьям. В 16 лет она вышла замуж за Джеймса Догерти, а затем устроилась на работу на авиационный завод фирмы «Radioplane Co.».

Там ее заметил армейский фотограф Дэвид Коновер, который по указанию своего начальника Рональда Рейгана делал пропагандистские снимки женщин на военных заводах.

В 1945 году 19-летняя Мэрилин устроилась в агентство моделей «Blue Book» в Лос-Анджелесе. Через год Монро заключила контракт с актёрским агентством, но долгое время снималась в малоизвестных фильмах.

В 1950 году она снялась криминальной драме Джона Хьюстона «Асфальтовые джунгли» и в драме Джозефа Манкевича «Всё о Еве». 2 небольших роли в этих фильмах стали прорывными для карьеры Мэрилин и впоследствии сделали девушку мировым секс-символ 1950-х годов.

Джина Лоллобриджида - итальянская актриса, известная по ролям в фильмах «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери». Джина родилась 4 июля 1927 года в городе Субьяко, в центре Италии в семье мастеров-мебельщиков. В 1945 году её семья переехала на окраины Рима, где Джина зарабатывала свои первые деньги как уличная художница — рисованием карикатур и шаржей.

Девушка также брала уроки оперного вокала и училась в театральном училище. В 1946 году Джина начала сниматься в кино в эпизодических ролях. В 1952 году она снялась в главной роли в фильме «Фанфан-тюльпан», который принес ей мировую славу и звание самой красивой женщины в мире.

Элизабет Тейлор - англо-американская актриса театра и кино, «королева Голливуда» периода его расцвета, трижды удостоенная премии «Оскар». Элизабет Тейлор родилась 27 февраля 1932 года в семье американских актёров, живших и работавших в Лондоне. В 1939 году ее семья вернулась в США. В кино начала сниматься в 1942 году по инициативе своей матери. В 1949 году сыграла первую «взрослую» роль — в фильме «Заговорщик» со своим другом Робертом Тейлором.

Поначалу критики относились весьма скептически к актёрским способностям юной красавицы, но участие Тейлор в драме «Место под солнцем» заставило их изменить своё мнение. И не зря, впоследствии Тейлор стала первая актриса, чей гонорар за роль Клеопатры в самом дорогом пеплуме Голливуда составил миллион долларов.

Катрин Денев - французская актриса и певица. Родилась 22 октября 1943 в Париже в семье актёров. Фамилию матери Денев стала использовать в самом начале карьеры, чтобы её не путали с более известной в тот момент старшей сестрой Франсуазой Дорлеак.

Катрин Денёв приобрела статус звезды после каннского триумфа музыкального фильма «Шербурские зонтики». В следующем году исполнила главную роль в психологическом триллере Романа Поланского «Отвращение» закрепив успех.

Денев стала олицетворением настоящей француженки и получила за свою строгую красоту прозвище «Снежная Королева французского кинематографа.

Вивьен Ли - британская актриса, обладательница двух премий «Оскар». Вивьен Ли родилась 5 ноября 1913 в индийском городе Дарджилинге. Девушка с детства мечтала стать актрисой. В 1931 году отец помог ей поступить в Королевскую Академию Драматических искусств в Лондоне. Первое время играла в театре и исполняла небольшие роли в кино.

В 1939 году сыграла Скарлетт в американском художественном фильме «Унесённые ветром».

Вивьен Ли считалась одной из самых красивых актрис своего времени. Режиссёры, работавшие с ней, также подчеркивали это. Когда её спросили, считает ли она, что её красота была препятствием для того, чтобы её воспринимали всерьёз как актрису, она сказала: «Люди думают, что если вы выглядите хорошо, вы не можете играть, и поскольку я забочусь только об актёрской игре, я думаю, что красота может быть большим препятствием, если вы действительно хотите выглядеть как персонаж, которого вы играете».

Клаудиа Кардинале - итальянская актриса. Родилась 15 апреля 1938 в в Тунисе. Свою первую роль в кино получила случайно. Кардинале снялась в документальном фильме для приезжающих в Тунис туристов. В 1958 году побывала на Венецианском кинофестивале как зритель, где ее заметил продюсер Франко Кристальди. Он предложил девушке долгосрочный контракт с фирмой «Видес».

В том же году Клаудиа Кардинале дебютировала в фильме Марио Маничелли «Обычные незнакомцы», где играла несложную роль простой девчонки из Сицилии.

Снималась в фильмах знаменитых итальянских режиссёров Лукино Висконти и Федерико Феллини.

Синди Кроуфорд - американская супермодель, актриса и предприниматель. Синди Кроуфорд родилась 20 февраля 1966 года в городе Де-Калб, США. Когда ей было 16 лет, во время летней работы по сбору кукурузы на неё обратил внимание газетный фотограф, который сфотографировал её. Фотография и положительная реакция на неё убедили девушку заняться модельным бизнесом. После первой четверти она бросила учёбу в университете, чтобы сосредоточиться на карьере модели.