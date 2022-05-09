Парад Победы 2022 в фотографиях

Военный парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади в
Москве, об этом сообщает РИА Новости. 1/16 Военнослужащие парадных расчетов во время парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
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2/16 Горожане во время парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 3/16 Горожане во время парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 4/16 Военнослужащие парадных расчетов во время парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади
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5/16 Военнослужащие парадных расчетов во время парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади 6/16 Военнослужащие парадных расчетов во время парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 7/16 Военнослужащие парадных расчетов во время парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади
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8/16 Военнослужащие парадных расчетов во время парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади 9/16 Военнослужащие парадных расчетов во время парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади 10/16 Министр обороны РФ Сергей Шойгу и главнокомандующий сухопутными войсками РФ Олег Салюков (в центре слева направо) во время парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади
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11/16 БТР-82А во время парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 12/16 Зрители на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 13/16 Танки Т-90М "Прорыв" на военном параде, посвящённом 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве
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14/16 Танк Т-34-85 на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 15/16 Танки Т-14 "Армата" на военном параде, посвящённом 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве 16/16 АПУ "Ярс" во время парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Под звуки "Священной войны" на Красную площадь вынесли Государственный флаг РФ и Знамя Победы - боевое знамя 150-й стрелковой Идрицкой дивизии. Парадом командовал главком Сухопутных войск генерал армии
Олег Салюков, принимал парад министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
По Красной площади маршем прошли 11 тысяч военнослужащих и 131 единица военной техники.
Воздушная часть парада в Москве из-за погоды была отменена.
Каким был главный военный парад страны в этом году – в галерее «Рамблера».