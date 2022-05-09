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1 час назад

Парад Победы 2022 в фотографиях

Александр Котлеткин

Военный парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади в Москве, об этом сообщает РИА Новости.

1/16 Военнослужащие парадных расчетов во время парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Фото: ТАСС
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2/16 Горожане во время парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Фото: ТАСС
3/16 Горожане во время парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Фото: ТАСС
4/16 Военнослужащие парадных расчетов во время парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади
Фото: ТАСС
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5/16 Военнослужащие парадных расчетов во время парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади
Фото: ТАСС
6/16 Военнослужащие парадных расчетов во время парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Фото: ТАСС
7/16 Военнослужащие парадных расчетов во время парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади
Фото: ТАСС
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8/16 Военнослужащие парадных расчетов во время парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади
Фото: ТАСС
9/16 Военнослужащие парадных расчетов во время парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади
Фото: ТАСС
10/16 Министр обороны РФ Сергей Шойгу и главнокомандующий сухопутными войсками РФ Олег Салюков (в центре слева направо) во время парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади
Фото: ТАСС
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11/16  БТР-82А во время парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Фото: ТАСС
12/16 Зрители на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Фото: РИА Новости
13/16 Танки Т-90М "Прорыв" на военном параде, посвящённом 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве
Фото: РИА Новости
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14/16 Танк Т-34-85 на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Фото: РИА Новости
15/16 Танки Т-14 "Армата" на военном параде, посвящённом 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве
Фото: РИА Новости
16/16 АПУ "Ярс" во время парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Фото: ТАСС

Под звуки "Священной войны" на Красную площадь вынесли Государственный флаг РФ и Знамя Победы - боевое знамя 150-й стрелковой Идрицкой дивизии. Парадом командовал главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимал парад министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

По Красной площади маршем прошли 11 тысяч военнослужащих и 131 единица военной техники.

Воздушная часть парада в Москве из-за погоды была отменена.

Каким был главный военный парад страны в этом году – в галерее «Рамблера».

Общество,Фото,Олег Салюков,Сергей Шойгу,
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