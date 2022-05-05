Как выглядели и одевались девушки в 00-е

Модный редактор Who What Wear Анна Лаплака заявила, что мода на одежду, обувь и аксессуары из 2000-х годов возвращается. Об этом сообщает Lenta.ru.
По мнению Лаплака, в текущем году будут пользоваться спросом брюки-карго, мешковатые джинсы, корсеты, укороченные футболки и топы на бретелях, а также наряды лаймово-зеленого оттенка.
Кроме того, автор материала включила в перечень популярных предметов гардероба туфли на танкетке и босоножки с тонкими ремешками. Среди вернувшихся в моду аксессуаров эксперт также назвала сумки-багеты, панамы и заколки для волос.
Мы решили вспомнить, как выглядели и как одевались девушки в 2000-х годах. Самая правдивая уличная мода нулевых - в галерее «Рамблера».