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50 минут назад

Как выглядели и одевались девушки в 00-е

Александр Котлеткин

Модный редактор Who What Wear Анна Лаплака заявила, что мода на одежду, обувь и аксессуары из 2000-х годов возвращается. Об этом сообщает Lenta.ru.

1/19 Модный редактор Who What Wear Анна Лаплака заявила, что мода на одежду, обувь и аксессуары из 2000-х годов возвращается. Мы решили вспомнить, как выглядели и как одевались девушки в 00-е.
Фото: РИА Новости
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2/19 Девушка на открытии военно-исторической выставки "Асы второй мировой войны" и авиашоу "Легенды мировой авиации" на военном аэродроме "Монино", 2005 год
Фото: РИА Новости
3/19 Питерская молодежь, 2003 год
Фото: РИА Новости
4/19 Девушка, попавшая под брызги фонтана на Манежной площади, 2001 год
Фото: РИА Новости
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5/19 Посетительница выставки "Сезон Кузьмы Петрова-Водкина", приуроченной к 125-летию со дня рождения художника, у картины "Мать", 2003 год
Фото: РИА Новости
6/19 Девушка на восьмом международном автомобильном шоу "Автоэкзотика 2004"
Фото: РИА Новости
7/19 Девушка на международной выставке-форуме информационных технологий и телекоммуникаций "ИнфоКом-2008"
Фото: РИА Новости
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8/19 Уличные музыканты у Гостиного двора в Санкт-Петербурге, 2004 год
Фото: РИА Новости
9/19 День города Москвы на Тверской улице, 2009 год
Фото: РИА Новости
10/19 На фестивале мороженого в Сокольниках, 2007 год
Фото: РИА Новости
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11/19 Московские выпускники во время гуляний на Поклонной Горе, 2009 год
Фото: РИА Новости
12/19 Посетительница рок-фестиваля, 2009 год
Фото: РИА Новости
13/19 Девушки в сквере на скамейке, 2002 год
Фото: РИА Новости
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14/19 Патриаршие пруды летом, 2004 год
Фото: РИА Новости
15/19 Патриаршие пруды летом, 2008 год
Фото: РИА Новости
16/19 Абитуриентка у доски объявлений в приемной комиссии факультета журналистики Московского государственного университета, 2002 год
Фото: РИА Новости
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17/19 Журналистка в порту Владивостока во время встречи французского военного фрегата "Вандемьер", 2008 год
Фото: РИА Новости
18/19 Знакомство на набережной курортного города Геленджик в Краснодарском крае, 2002 год
Фото: РИА Новости
19/19 Московские студентки во время празднования 859-годовщины города Москвы, 2006 год
Фото: РИА Новости

По мнению Лаплака, в текущем году будут пользоваться спросом брюки-карго, мешковатые джинсы, корсеты, укороченные футболки и топы на бретелях, а также наряды лаймово-зеленого оттенка.

Кроме того, автор материала включила в перечень популярных предметов гардероба туфли на танкетке и босоножки с тонкими ремешками. Среди вернувшихся в моду аксессуаров эксперт также назвала сумки-багеты, панамы и заколки для волос.

Мы решили вспомнить, как выглядели и как одевались девушки в 2000-х годах. Самая правдивая уличная мода нулевых - в галерее «Рамблера».

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